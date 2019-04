Piscina do Parque Max Feffer volta a receber aulas

As aulas de natação e hidroginástica na piscina do Parque Municipal Max Feffer foram retomadas nesta semana, após reformas emergenciais no local. O espaço precisou de reparos depois que um cano lateral estourou, levando à troca de azulejos. Todo trabalho foi executado em 25 dias de obras, conferindo maior segurança aos alunos e professores. Anteriormente, o local também havia recebido melhorias nas instalações de bombas e aquecedores.



De acordo com o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, as aulas já tinham sido retomadas, em fevereiro. “Após a ocorrência do incidente, as atividades foram suspensas durante todo o período de reparos”, disse, ao pontuar que as aulas nas outras unidades – piscinas do Estádio Municipal Francisco Marques Figueira e do Complexo Poliesportivo Paulo Portela – mantiveram as rotinas de atendimento ao público. A piscina do Parque Municipal Max Feffer atende cerca de 3 mil alunos, nas modalidades de natação e hidroginástica.

Outras obras



Além disso, a piscina do Complexo Poliesportivo Paulo Portela recebeu obras de revitalização no início deste ano. No local foram executadas várias intervenções, como pintura, conserto do telhado, troca de azulejos, manutenção na casa de bombas, revisão do encanamento e dos filtros e reforma das arquibancadas do ginásio.