Poá garante vitórias e medalhas em diferentes modalidades

A Secretaria de Esportes de Poá contou com representantes em diversas competições e modalidades neste último final de semana (18 e 19) e os resultados foram positivos. O destaque ficou com a equipe de Jiu-Jitsu, que disputou o Sul-Americano no Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro, em São Paulo e conquistou cinco ouros, uma prata e um bronze.



“Ganharam ouro a Marthinha, Luizinho, Guilherme, Rafinha e o Vinícius; Xande foi prata; e o professor Marreta foi bronze. Parabéns aos atletas e o professor por estes brilhantes resultados no Sul-Americano”, comentou o secretário de Esportes, Tonho de Calmon.



Xadrez, Damas e Tênis de Mesa

Neste domingo (19) a equipe poaense participou do Circuito Solidário de Xadrez, na cidade de Iracemápolis. Destaque para os atletas Gustavo Mota, campeão na categoria Sub-21; Julia que foi vice-campeã na categoria Sub-14; e Grabriel Zaparoli que também foi vice-campeão na categoria Sub-16.



Também no domingo, a atleta Akemi foi campeã da 5° Etapa da Liga Nipo-Brasileira de Tênis de Mesa. Já na manhã de sábado (18) a equipe poaense de Damas venceu o time de Francisco Morato e foi campeã da fase regional do Jogos da Juventude. Com o resultado se classificou para o Jogos Abertos da Juventude 2019, que será disputado em Marília (SP), no mês de junho.



Futebol

No sábado (18), no Complexo Esportivo Renato Barbieri (Água Vermelha), o time de futebol de Poá ganhou de 2 a 0 de Mogi da Cruzes, pela última rodada da 1° fase da Taça Condemat. Com resultado a equipe poaense se classificou em 1° lugar do grupo e está garantida na semifinal da competição.



Vôlei

No sábado (18), a equipe masculina de Vôlei jogou em Itapecerica da Serra contra a ACJR e saiu vitoriosa por 3 x 0, em jogo válido pela TVG 2019. Já no domingo (19), o time venceu o TCP, por 3 x 2, na mesma competição.



Pela 3° rodada do Campeonato Brasileiro de Vôlei Adaptado, as meninas de Poá perderam de 2 sets a 1 para Santos, em jogo disputado no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes.



Futsal

Os times poaenses fizeram bonito no sábado (18), em mais uma rodada da Liga Ponto de Encontro de Futsal na cidade de Guarulhos. Os atletas no comando dos professores Ricardo e Kenny obtiveram bons resultados em duas categorias. O Sub-16 venceu por 5 a 4 o Rubrowan e o Sub-14 ganhou de 2 a 0 do Guarulhense.



No feminino, as meninas venceram por 3 x 1 a equipe Matracas Futsal, em jogo válido pela Liga de Itaquaquecetuba.