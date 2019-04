Poá organiza Festival Feminino de Tênis de Campo; inscrições iniciam dia 30

Prefeitura de Poá, por meio de parceria entre as secretarias de Esportes e da Mulher e do Grupo Poá Open de Tênis, realiza a partir do dia 30 de abril inscrições no 1º Festival Feminino de Tênis de Campo, que acontecerá no dia 11 de maio.

O festival acontecerá nas quadras poliesportivas anexas do Ginásio de Esportes (Vila Áurea) e além da competição, contará com várias ações como exames, palestras e orientações sobre a saúde da mulher e ações preventivas contra doenças.

Segundo o secretário de Esportes, Luiz Antonio Soares de Oliveira, o Tonho de Calmon, o festival além de possibilitar a prática esportiva, trará a oportunidade para que as atletas, assim como o público presente, possam realizar exames preventivos. “O objetivo do evento é fazer a junção de duas áreas importantes para a melhor qualidade de vida das poaenses”.

A secretária da Mulher, Jeruza Lisboa Pacheco Reis, também comentou a importância do evento. “O festival será mais uma opção para que as mulheres poaenses possam realizar atividades voltadas à saúde e ao esporte. Teremos exames e esclarecimentos para a prevenção de várias doenças, além das partidas de tênis, que certamente serão um grande espetáculo”.

As inscrições no 1º Festival Feminino de Tênis de Campo podem ser feitas no Ginásio de Esportes (Rua Lucindo Pereira Jordão, 120 – Vila Áurea), no horário de 8h às 17 horas. Mais informações pelo telefone (11) 4638-3035.