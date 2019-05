Quadras de street ball do Parque Centenário são entregues neste sábado

A Prefeitura de Mogi das Cruzes entrega neste sábado (1°), a partir das 9h30, as quadras de street ball do Parque Centenário. O espaço conta com duas quadras com medidas oficiais da modalidade, também conhecida como basquete 3x3 e que passou a ser olímpica.

As quadras são as primeiras com medidas oficiais para a prática do basquete 3x3 em Mogi das Cruzes. Elas possuem tabelas de vidro, com aros retráteis. Os trabalhos foram feitos pelas Secretarias Municipais de Obras, de Esporte e Lazer e de Serviços Urbanos. O investimento na construção foi de cerca de R$ 70 mil.

“O Parque Centenário recebe, todas as semanas, um grande número de pessoas que buscam momentos de lazer com a família e também praticar atividades esportivas. Com as novas quadras, a estrutura do parque será ampliada, com um equipamento voltado para uma das paixões da cidade, que é o basquete”, destacou o prefeito Marcus Melo.

O prefeito lembrou ainda que as novas quadras também fazem parte de uma série de investimentos realizados pela administração municipal para incentivar a população a praticar atividades físicas, como uma forma de melhoria da saúde e qualidade de vida da população.

O basquete 3x3 passou, recentemente a ser esporte olímpico, e será disputado pela primeira vez durante a Olimpíada de Tóquio, que acontecerá no ano que vem. Por ter medidas oficiais, as quadras do Parque Centenário também poderão ser utilizadas para a realização de competições oficiais.

Mogi das Cruzes também possui outros dois núcleos onde é possível jogar o basquete 3x3. Eles ficam no Parque da Cidade e na Praça do Basquete de Rua, localizada na Vila Industrial.

O Parque Centenário está inserido na Área de Proteção Ambiental da Várzea do Rio Tietê e possui extensa trilha que margeia a faixa de preservação permanente do rio, além de contar com áreas de playground, museus e áreas cobertas para eventos, possibilitando uma maior integração entre a comunidade e o parque urbano. O espaço funciona diariamente das 7 às 18 horas e fica na avenida Francisco Rodrigues Filho – Cezar de Souza.