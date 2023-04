Rogério Ceni é demitido do São Paulo

O técnico Rogério Ceni foi demitido do comando do São Paulo, conforme comunicado oficial do clube no início da tarde desta quarta-feira. Mesmo após o time vencer o Puerto Cabello, da Venezuela, pela Sul-Americana nesta terça, o treinador não se sustentou no cargo. Dorival Júnior surge como o mais cotado para a função.

Além do treinador, o clube também demitiu os auxiliares Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador físico Danilo Augusto.

Nota oficial do clube