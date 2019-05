São Paulo empata com Flamengo no Morumbi e perde liderança do Brasileiro

O São Paulo empatou com o Flamengo por 1 a 1 neste domingo (5), no Morumbi, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor paulista mantém a invencibilidade na competição. Contudo, deixou a liderança escapar para o Atlético Mineiro, que venceu os três primeiros jogos.

Jogando em casa e com apoio da torcida, o São Paulo foi para cima do Flamengo, que entrou em campo com a maioria do time reserva, desde o primeiro minuto de jogo. No entanto, foi o clube carioca que abriu o placar, aos 8 minutos, com o atacante Berrío. Após bela jogada pelo lado esquerdo do ataque, o ponta direita do Flamengo recebeu cruzamento na pequena área e completou para o fundo do gol.

A partida depois do primeiro gol ficou morna. O São Paulo parou de chegar forte no ataque e o Flamengo teve as jogadas mais perigosas. Uma delas envolveu o meio campista rubro-negro, Diego, que aos 18 minutos, chutou de fora da área e obrigou o goleiro Tiago Volpi a fazer uma linda defesa. O Flamengo ainda fez um gol, aos 20 minutos, com o centroavante Lincoln, mas que foi anulado após impedimento marcado.

Para piorar a situação do São Paulo, o atacante Pato, um dos principais jogadores do time, além do zagueiro Anderson Martins, tiveram que ser substituídos por lesão ainda no primeiro tempo. Com Hernanes em campo, que começou a partida no banco, o tricolor paulista apertou nos minutos finais, ainda da primeira etapa, mas não conclui as chances em gol.

No segundo tempo, o São Paulo voltou com a pressão inicial de jogo. A primeira jogada perigosa foi com o meia Hernanes, que aos 9 minutos, arriscou de fora da área e o goleiro César, do Flamengo, defendeu. Um lance semelhante aconteceu aos 34 minutos, mas desta vez dentro da área, e mais uma vez o goleiro carioca se deu melhor. Mas, foi aos 38 minutos, que o meia Tchê Tchê, contratado neste temporada pelo São Paulo, deixou tudo igual. O jogador aproveitou rebote dentro da área e estufou as redes.

Agora, o próximo compromisso do São Paulo é contra o Fortaleza, no domingo (12), na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo enfrenta o Peñarol, no Uruguai, nesta quarta-feira (8), pela Copa Libertadores.