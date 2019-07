Secretaria de Esportes anuncia 800 vagas de natação e hidroginástica no Parque Max Feffer

A Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano realizou na noite desta segunda-feira (22) o sorteio público de 607 vagas para aulas de natação e hidroginástica no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão. A lista com os nomes dos contemplados está afixada no Departamento Técnico da pasta e o período de matrículas começa nesta quarta-feira (24). Além disso, o secretário Arnaldo Marin Junior anunciou a abertura de 800 novas vagas para a piscina do Parque Max Feffer. A distribuição será feita da mesma forma e direcionada a quem já está inscrito e não foi sorteado.

O evento na noite desta segunda-feira reuniu cerca de 200 pessoas nas arquibancadas da quadra do Portelão e foi conduzido pelo chefe da pasta e funcionários. A cada rodada de sorteio eram chamados três representantes do público presente para auxiliar. Ao todo, foram recebidas 3.450 inscrições de 15 a 20 de julho. Durante a retirada das fichas das urnas eram lidos o número de inscrição e o nome do contemplado. No total, foram preenchidas 264 vagas de hidroginástica, 189 de natação para adultos e 154 de natação infantil, em todos os períodos colocados à disposição: manhã, tarde e noite.

A lista dos sorteados já está disponível no Departamento Técnico, que fica na portaria 2 do Portelão (rua Monsenhor Nuno, 130 – Centro). O prazo para matrículas irá até 23 de agosto (sexta-feira) e é necessário apresentar duas fotos 3x4, cópia do RG, cópia do comprovante de residência de Suzano e atestado médico. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4746-1886.

Já quanto às 800 vagas adicionais anunciadas para aulas de natação e hidroginástica no Parque Max Feffer, a realização do sorteio está agendada para 13 de agosto (terça-feira), às 19 horas, também no Portelão. Só irão participar aquelas pessoas que já se cadastraram e não foram contempladas nesta segunda-feira, ou seja, não haverá novo período de inscrições. “Com as melhorias das condições estruturais executadas recentemente na piscina do Parque Max Feffer, foi possível abrir essas novas vagas”, explicou o secretário de Esportes.