Secretaria de Esportes de Suzano vai ampliar atendimento de Pessoas com Deficiência

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, anunciou nesta quinta-feira (1°) a ampliação de vagas de natação para Pessoas com Deficiência (PCDs) no Parque Municipal Max Feffer. A novidade foi compartilhada durante reunião com a deputada federal Katia Sastre, que também garantiu o envio de emenda parlamentar para custeio do projeto. A expectativa é de dobrar o número de atendidos, que hoje é de cem suzanenses.

Para participar das aulas gratuitas de natação, pais e responsáveis de PCDs devem procurar o setor administrativo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que fica no Complexo Poliesportivo Paulo Portela (rua Barão de Jaceguai, 375 – Centro), de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas. Cada pedido será analisado individualmente para que a prefeitura possa montar as novas turmas.

De acordo com o titular da pasta, Arnaldo Marin Junior, que também participou do encontro, atualmente, as crianças com Transtorno de Espectro Autista (TEA) da Família Azul e atletas de alto rendimento já participam de atividades na piscina do parque. “Com a ampliação anunciada pelo prefeito e a emenda da deputada Katia Sastre, conseguiremos atender ainda mais pessoas, com apoio da professora Cris Umehara. Será um grande avanço para o esporte municipal”, destacou.

Segundo a deputada federal Katia Sastre, sua vinda a Suzano foi motivada para ajudar e fortalecer a oferta de atividades esportivas aos PCDs na cidade, por meio de uma emenda parlamentar que será destina à prefeitura. “Me coloco à disposição para continuar a ajudar o município nesse trabalho de ampliação de vagas para esse semestre e também para o ano que vem”, disse.

Destaques

Também participou da reunião a técnica da Associação Cultural Especial Paradesportiva Paulista (ACEDEP), Flávia Samira Passos Apparecido, que informou ao prefeito que dos cinco atletas de alto rendimento, que hoje treinam de terça a sexta-feira na piscina do Parque Max Feffer, três vão participar dos Primeiros Jogos Internacionais das Américas da Trissomia 21, que será disputado em agosto na cidade de Morelia, capital do Estado de Michoacán, no México.

Os atletas Sthela de Matos Correa, Gabriel de Souza Ghitelar Pedro e Weslei Gonçalves, que têm Síndrome de Down, alcançaram bons resultados e se classificaram para a competição. “Esta será uma etapa importante para os atletas, pois será a partir do resultado deles que poderemos chegar ao mundial ‘2º Jogos da Trissomia’ a ser realizado ano que vem na Turquia”, explicou.

A técnica destacou ainda que os bons resultados foram graças às aulas gratuitas que ainda ocorrem no Parque Max Feffer. “Suzano tem piscina aquecida e coberta, sendo uma das únicas da cidade do Alto tietê e região a oferecer isso gratuitamente à população. Ela atende a todos os requisitos para as PCDs e fico muito feliz pela oportunidade e espaço. Vamos continuar treinando e, se Deus quiser, ampliar o número de atletas”, frisou.

Para concluir, Ashiuchi destacou que a gestão busca dar mais oportunidade às crianças e aos jovens, principalmente por entender que as aulas esportivas resultam em mais saúde e melhorias na educação e, até mesmo, na segurança. “Com apoio da deputada Katia Sastre, tenho certeza que conseguiremos acolher mais pessoas e continuar oferecendo um trabalho de excelência. Temos muita força de vontade e continuaremos trabalhando para oferecer mais qualidade de vida às famílias”, concluiu.