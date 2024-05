Secretaria de Esportes tem vagas para aulas em 20 modalidades em Suzano

A Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano está com vagas abertas para 20 modalidades distintas nos equipamentos esportivos da cidade para moradores a partir dos 7 anos. As inscrições devem ser feitas no Departamento Técnico do Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão (rua Monsenhor Nuno, 130 - Centro), de segunda a sexta-feira, das 8 horas ao meio-dia e das 13 às 16 horas.

Para efetuar o cadastro, é preciso levar uma cópia do documento de identidade com foto, do CPF, duas fotos 3x4 recentes, comprovante de residência de Suzano e um atestado médico indicando aptidão para atividades físicas. Vale destacar que menores de idade devem estar acompanhados dos responsáveis, que também deverão estar munidos das cópias de seus documentos.

As aulas serão realizadas nos próprios equipamentos municipais e em entidades parceiras da pasta (ver tabela). Entre as modalidades disponíveis estão basquetebol, basquete 3x3, handebol, badminton, futsal, tênis de mesa, zumba e demais ritmos, baila comigo, xadrez, damas, atletismo, judô, capoeira, kendo, boxe, caratê, futebol de areia e de society, muay thai e jiu-jítsu.

Os inscritos têm a liberdade de selecionar os locais e horários de acordo com o cronograma das atividades disponíveis, podendo ainda realizar a inscrição em múltiplas categorias, contanto que os horários não se sobreponham.

Para o secretário Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, a prática esportiva é essencial para o desenvolvimento físico, mental e social das crianças e adolescentes, contribuindo para a formação de cidadãos mais saudáveis e disciplinados. “Estamos empenhados em oferecer uma ampla variedade de modalidades, proporcionando oportunidades para que cada indivíduo encontre uma atividade que lhe interesse e que se adeque às suas habilidades. Além disso, buscamos promover a inclusão e a democratização do acesso ao esporte a todos os munícipes”, destacou o chefe da pasta. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4746-1886.

Locais onde ocorrerão as modalidades:

Complexo Poliesportivo Doutor Paulo Portela (rua Barão de Jaceguai, 375 - Centro)

Basquetebol, handebol, badminton, futsal, tênis de mesa, zumba/ritmos, baila comigo, damas e xadrez

Ginásio Municipal Roberto David (rua Agnaldo Cursino, 1210-1350 - Sesc)

Badminton e futsal

Sede Boa Vista (Praça 21 de Abril, 35 - Cidade Boa Vista)

Damas, xadrez, boxe, karatê e futebol de areia

Estádio Municipal Francisco Marques Figueira (avenida Taiacupeba, 1.644 - Vila Colorado)

Atletismo e caratê

Centro de Iniciação ao Esporte - CIE (rua Guilherme Garijo - Jardim Santa Inês)

Atletismo

Arena Suzano (avenida Senador Roberto Símonsen, 90 - Jardim Imperador)

Judô e capoeira

Igreja Evangelho Quadrangular (rua Miguel dos Santos, 222 - Casa Branca)

Judô

Paróquia São Francisco de Assis (rua Crispim Adelino Cardoso, 222 - Palmeiras)

Capoeira

Bunkyo Suzano (avenida Armando Salles de Oliveira, 444 - Parque Suzano)

Kendô

Associação Cultural Esportiva Agrícola Suzano (rua Dibe Tanus, 535 - Chácaras Reunidas Guaio)

Kendô

Academia Seishinkan (rua Felício de Camargo, 255 A - Centro)

Kendô

Buenos Aires (rua Acácio Batista Nazaré, 16, 1°andar - Parque Buenos Aires)

Boxe

Arena Tabamarajoara (Rua Maria José de Campos - Vila Helena)

Futebol society