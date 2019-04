Sub17 do Mogi Basquete estreia no Hugão com vitória sobre São José pelo Paulista

Os meninos do Sub17 do Mogi Basquete venceram o São José por 54 a 49 nesta noite pelo Campeonato Paulista no Ginásio Hugo Ramos. A partida marcou a estreia do time jogando em casa na competição. A equipe comandada pelo técnico Alexandre Rios se recuperou da derrota na abertura para o Clube Esperia, em São Paulo.

O jogo foi muito equilibrado desde o início, com os dois times se alternando à frente no placar. Os mogianos venceram os dois primeiros quartos por 14 a 13 (1º) e 12 a 7 (2º), mas tiveram um baixo aproveitamento no terceiro, com revés de 21 a 13. Com uma defesa mais agressiva, o Mogi das Cruzes/Helbor se recuperou no período final, fechando em 15 a 8.

Os destaques da vitória foram os alas Matheus Gonzaga, cestinha da partida com 18 pontos, e André Mattos, com 13, e o ala-pivô Renan Contiero, com nove pontos e sete rebotes.

“Tivemos um terceiro período muito ruim no começo, levando 12 a 0, mas depois corremos atrás e vencemos o último por 15 a 8. O mérito da vitória foi todo defensivo. Marcamos demais, com muita vontade”, destaca Alexandre Rios.

O próximo jogo da equipe será no sábado (6), às 11h, em Rio Claro, contra os donos da casa.