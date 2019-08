Surfista suzanense, Felipe Freire disputa 'Paúba Super Tubos'

O surfista suzanense Felipe Freire participou do campeonato "Paúba Super Tubos", realizado neste domingo (4), na Praia de Paúba, em São Sebastião. Na categoria profissional, o atleta foi eliminado no primeiro round. Já na categoria São Paulo - apenas moradores da região, ele conquistou a 4ª colocação. O campeão do evento foi o bicampeão mundial de surfe, Gabriel Medina.

Mais de 70 atletas participaram do "Paúba Super Tubos", que aconteceu das 8 ás 17 horas. Os critérios de avaliação eram apenas de tubos.

Na categoria profissional, 30 atletas disputaram o título. Entre eles estava Felipe Freire e Gabriel Medina. No entanto, o suzanense abandonou a categoria logo no primeiro round. Ele perdeu a bateria para Jonathan Paiva e Gian Carlos, que avançaram para a próxima fase. No final, Gabriel Medina foi o campeão, após pegar tubos e somar mais de duas notas 10.

Por outro lado, na categoria Sã Paulo, o surfista suzanense ficou com a 4ª colocação.

Felipe Freire avaliou a performance no campeonato como positiva. Ele ainda disse que ganhou mais confiança para outros campeonatos amadores e, até mesmo, para o "Paúba Super Tubos" do próximo ano, no qual ele já está inscrito. "Queria ter ido melhor, mostrado um bom surfe. Agora, o que levo é a experiência de ter disputado um campeonato com atletas de alto nível, entre eles o Medina", completou.