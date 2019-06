Surfistas suzanenses conquistam pódios em campeonato noturno em Riviera

Dois surfistas suzanenses conquistaram pódios no campeonato "Expression Night Session", realizado na praia Riviera de São Lourenço, em São Sebastião, no Litoral Paulista. Destaque na categoria Open Night, onde Marcos Junior foi o vencedor, e Felipe Freire ficou com a segunda posição. Os atletas irão participar de outro campeonato noturno de surfe, que acontecerá em Maresias, no próximo mês.

Essa foi a primeira participação da dupla em uma competição noturna de surfe. O campeonato reuniu 30 atletas e ocorreu das 17 às 21 horas no último sábado (8).

Para Felipe, foi uma experiência incrível. "Uma sensação que não dá para explicar. Além do resultado que conquistamos, pudemos surfar vendo a lua, as estrelas, o mar e etc", frisou. Além da segunda posição na categoria Open Night, Felipe conquistou o primeiro lugar na categoria Towout Pro Amador, com auxílio de jet ski.

Agora, a dupla se prepara para outro campeonato noturno de surfe em Maresias e para o 1º Surf Treino Capella, que acontecerá no próximo dia 23, a partir das 8 horas, também no Pier Riviera de São Lourenço.