Suzanense João Vitor Melges é campeão brasileiro de futsal Sub-17

O suzanense João Vitor Melges da Cunha Pinto, de 16 anos, foi campeão brasileiro de futsal Sub-17 pelo Praia Clube de Uberlândia. Esse foi o primeiro título de expressão da carreira do jovem atleta, que já passou pelas categorias de base do Corinthians e do São Paulo. Neste ano, pelo clube mineiro, ele ainda vai disputar outras duas competições.

A campanha do Praia Clube de Uberlândia foi impecável no Campeonato Brasileiro de Futsal Sub-17. O time foi campeão invicto. Venceu os cinco jogos classificatórios, depois derrotou o AD São José SC, por 4 a 0, na semifinal, e venceu o Sport Club do Recife, por 5 a 1, na final.

João, ala esquerda, fez dois gols durante o campeonato. Ambos foram contra o Tocantins. "Fico feliz pela campanha que fizemos. Muito gratificante ver que todo o trabalho gerou grandes frutos", enfatizou.

Neste ano, o jogador suzanense ainda vai disputar o Campeonato Mineiro, a partir do próximo dia 4, e o Campeonato Brasileiro Sub-20, que acontecerá em Minas Gerais, a partir de 24 de maio.

Além disso, João vive a expectativa de ser convocado para a seleção brasileira Sub-17.

Carreira

O amor pelo esporte começou desde criança, quando brincava na escola com os amigos. No entanto, aos poucos a brincadeira foi se tornando séria. O primeiro contato com um time amador foi aos 7 anos, quando entrou para o Suzaninho FC. Um ano depois, aos 8 anos, foi para o Suzano Futsal, que faz parte dos clubes da Federação Paulista de Futebol (FPF). O São Paulo foi a próxima parada do atleta. Ele, aos 14 anos, ficou um ano e meio no clube tricolor e depois seguiu para o Corinthians, onde também atuou por aproximadamente um ano e meio.

O Praia Clube de Uberlândia virou a casa de João em fevereiro deste ano.