Suzanenses conquistam ouro e prata na final do Campeonato Paulista de judô

O judô suzanense foi destaque no último final de semana (07 e 08/10) durante a disputa do Campeonato Paulista Fase Final - Aspirantes, na cidade de Itapecerica da Serra, ao conquistar uma medalha de ouro e outra de prata. O evento, organizado pela Federação Paulista de Judô (FPJ), foi sediado no Ginásio Poliesportivo Antônio Baldusco e contou com a participação de atletas de todo o Estado de São Paulo.

A participação dos atletas suzanenses se deu por meio da Associação Kyoei de Judô, entidade parceira da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que, na ocasião, foi instruída pela sensei Vanessa Billard. O grande destaque da jovem equipe de judocas de Suzano foi a performance demonstrada pelas irmãs Olívia e Laura Cruz na categoria de peso meio-leve sub-9 e sub-11, respectivamente.

Olívia pôde exibir suas habilidades ao alcançar o ouro no torneio disputado em forma de mata-mata após vencer as quatro lutas por meio da aplicação do golpe ippon, movimento perfeito que consiste em derrubar o adversário de modo em que ele fique imobilizado com as costas e os ombros no chão. Por sua vez, Laura sagrou-se vice-campeã no torneio ao vencer, também por ippon, todas quatro lutas iniciais, superando as adversárias favoritas no caminho ao pódio, mas perdeu para Kauane Monteiro Coelho, da Associação de Judô Hinodê, da cidade de Santo André, na luta final.

Com a conquista da medalha de prata, Laura conseguiu a classificação para disputar a etapa da Seletiva do Meeting de Santa Catarina, evento que também ocorrerá em Itapecerica da Serra no sábado da semana que vem (21/10).

Vanessa Billard, expressou seu imenso orgulho pelos feitos das irmãs medalhistas. "Estou extremamente satisfeita com o desempenho de cada atleta da nossa delegação. Essa conquista é o resultado de um ano inteiro de trabalho árduo e dedicação incansável. Nossos atletas fizeram a transição para a categoria federada neste ano e exibiram resiliência e habilidades inigualáveis. Isso é apenas o começo. Estamos ansiosos para ver o que o futuro reserva para essa talentosa equipe”, comentou.

Por sua vez, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, parabenizou a brilhante participação dos atletas da cidade. “O judô, assim como todas as práticas esportivas, traz muitos benefícios fisiológicos e psicológicos aos praticantes. Fico muito feliz com o esforço de todos os professores, treinadores e, principalmente, atletas para garantir a ampla tradição do município nas mais diversas categorias desportivas”, afirmou.