Suzanenses participam do 2º Encontro Nacional de Mestres de Capoeira

Cinco suzanenses participaram do 2º Encontro Nacional de Mestres de Capoeira, realizado em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo. Na oportunidade, esteve o fundador da Academia Marinheiros de Suzano, Amaro Caetano de Souza, mais conhecido como Mestre Amaro, além de quatro alunos formados da entidade, que foram homenageados em função do trabalho desenvolvido com a capoeira há quase 39 anos na cidade. O evento aconteceu no último dia 26.

39 anos de fundação

A Academia Marinheiros comemora, em 15 de setembro deste ano, 39 anos de fundação. Na data, haverá graduação de alunos e apresentações folclóricas, que vão valorizar a capoeira. Além disso, cerca de 50 mestres estarão presente no evento, que acontecerá na sede da academia. "Toda nata da capoeira do Brasil vai prestigiar mais um aniversário da Marinheiros. Um trabalho respeitado e reconhecido por todos os mestres. Além de formarmos lutadores, formamos um cidadão", frisou Mestre Amaro.

A entrada no evento, que acontecerá das 14h30 às 20 horas, será gratuita. A Academia Marinheiros fica na Rua General Francisco Glicério, 354, no 3º andar.