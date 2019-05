Suzano deverá receber competição oficial de skate neste ano

Suzano deverá receber uma competição oficial de skate no segundo semestre. A possibilidade começou a ser debatida nesta quinta-feira (23) entre o prefeito Rodrigo Ashiuchi, o presidente da Federação Paulista de Skate, Roberto Maçaneiro, o diretor de Parques, Praças e Jardins, Márcio Alexandre de Souza, e o produtor e skatista Davison Fortunato, o Bob. A previsão é de que o torneio venha a ser realizado durante dois dias no mês de setembro.

O evento seria abrigado no Suzano Skate Park, que fica nas dependências do Parque Municipal Max Feffer e é considerado um dos melhores locais para a prática da modalidade no País, inaugurado em dezembro do ano passado. A principal competição que poderia ser trazida para a cidade é a Regional Sudeste, uma das seletivas do circuito brasileiro. Além disso, o município também poderia receber uma etapa do circuito paulista.

Nas próximas semanas, haverá novas reuniões para acertar detalhes necessários para concretizar a realização do torneio. “Se realmente confirmarmos isso, é a cidade entrando no cenário estadual e nacional da modalidade, e com um local novo e moderno como o Suzano Skate Park para acolher as disputas e as manobras. Em breve deveremos ter novidades a respeito”, afirmou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.

À administração municipal caberia a parte estrutural do torneio, como tendas, sistema de som, arquibancadas, comunicação visual, segurança, atendimento em saúde, entre outros. “Seria muito importante porque movimenta a região e faz com que a cidade participe de uma etapa do processo olímpico, já que o torneio dá vaga no circuito nacional e, lá na frente, para a seleção brasileira e outras competições, como Mundial e Olimpíada”, destacou o presidente da federação.

Alto padrão

Considerada uma das maiores pistas da América Latina, o Suzano Skate Park é de alto padrão, com 2,6 mil metros quadrados de área construída, e conta com mais de 20 obstáculos verticais e horizontais, bem como uma área conhecida como “bowl”. O espaço está de acordo com os padrões usados em torneios realizados em todo o mundo e apto a sediar competições estaduais e nacionais.

O Suzano Skate Park funciona de quarta-feira a domingo, das 9 às 21 horas. Para se tornar usuário é preciso se cadastrar na administração do local com documento de identidade, comprovante de endereço e foto 3x4. Também é necessário assinar um termo de responsabilidade, caso seja maior de idade. Para quem tem entre 11 e 17 anos, o documento deve ser assinado pelos pais ou responsáveis. Crianças de até dez anos têm que estar acompanhados. Além disso, todos os menores precisam usar equipamentos de segurança.