Suzano encerra participação no 23º Jori com dez medalhas

A delegação suzanense encerrou a 23ª edição dos Jogos Regionais dos Idosos (Jori) com a conquista de dez medalhas, sendo quatro de ouro. Neste ano, as disputas foram sediadas mais uma vez em São Sebastião, entre os dias 30 de abril e 5 de maio, e Suzano ficou na 8ª posição da classificação final. Ao todo, 40 cidades do Alto Tietê, Litoral Norte e Vale do Paraíba participaram das competições.

Os atletas do município faturaram ouro em Natação masculino, nado costas; Atletismo feminino, 880 metros; Tênis de Mesa feminino; e Vôlei Adaptado feminino. Já a prata foi conquistada na categoria feminina de Damas e Tênis de Mesa (de 65 a 69 anos) e no masculino de Xadrez e de Natação, nado livre (de 60 a 64 anos). O bronze ficou para o Dominó feminino e para a equipe masculina de Malha.

Nesta edição, Suzano contou com participantes em dez modalidades, divididas em categorias definidas por sexo e idade, a partir dos 60 anos: Atletismo, Buraco, Damas, Dominó, Xadrez, Truco, Malha, Natação, Tênis de Mesa e Vôlei Adaptado. Entre os atletas destacaram-se as mesa-tenistas Marlene Masako Horigome Takahashi e Leiko Sasabushi Moribe, agora bicampeã; o nadador José Roberto Fonseca Mattos; o enxadrista Marcos Seman Cuflat Neto; a jogadora Dalva de Carvalho Orellana, prata em Damas; e Sakiko Takikawa e Clidia Gomes, dupla de Dominó.

Os torneios se encerraram no último domingo. O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, participou da abertura dos jogos na semana passada ao lado da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Larissa Ashiuchi. Na oportunidade, eles acompanharam a delegação, que contou com 68 atletas.

Na classificação geral do Jori 2019, São José dos Campos ficou em primeiro lugar, seguido de Guarulhos e Taubaté. Suzano manteve a performance desempenhada na edição dos jogos do ano passado.