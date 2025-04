Suzano recebe Circuito Paulista de Skate Street 2025 neste sábado

Suzano será palco da segunda etapa do Circuito Paulista de Skate Street 2025, consolidando ainda mais seu papel de destaque no cenário estadual do esporte. A competição será realizada neste sábado (26/04) no Suzano Skate Park, localizado no interior do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), a partir das 9 horas.

O torneio integra as comemorações do aniversário de 76 anos de emancipação político-administrativa da cidade, celebrado em 2 abril.

O evento é organizado pela Federação Paulista de Skate (FPS), com apoio da Prefeitura de Suzano e da Associação Suzanense de Skate (ASS), e é válido para o ranking paulista da modalidade. A etapa reunirá competidores nas categorias Street Amador e Master, tanto no masculino quanto no feminino. A expectativa é de forte adesão de atletas, com até 60 vagas disponíveis para o amador masculino, 20 para o amador feminino – com inscrição gratuita – e 30 para o master masculino.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Federação Paulista de Skate, no endereço www.fpsk8.com.br, e o valor para participar é de R$ 60. Haverá premiação para os dez primeiros colocados de cada categoria.

O Circuito Paulista de Skate Street é uma das principais competições da modalidade no Estado, reunindo os melhores atletas em diversas etapas ao longo do ano. A programação oficial terá início com aquecimento e reconhecimento de pista, seguido das baterias eliminatórias. A estrutura do evento contará com apoio técnico e logístico da Federação Paulista de Skate, da Associação Suzanense de Skate e da Secretaria Municipal de Cultura.

A realização da etapa em Suzano é mais um capítulo na história da cidade com o skate, esporte que cresce continuamente entre os jovens e movimenta não apenas atletas, mas também o público e o comércio local. O Suzano Skate Park já sediou diversas competições importantes, entre elas outras etapas do próprio circuito estadual. Em uma das edições anteriores, o local recebeu mais de 170 atletas, além de familiares, entusiastas e moradores, gerando impacto positivo na economia criativa e no turismo esportivo local.

Para o presidente da Associação Suzanense de Skate, Davison Fortunato, o Bob, o evento reforça o papel do município como referência estadual no esporte. “É muito gratificante ver Suzano novamente integrando o calendário do Circuito Paulista. Isso mostra que temos uma comunidade ativa, com uma pista de alto nível e atletas dedicados. Mais do que competição, o skate aqui é uma forma de expressão e transformação social. A cidade merece esse destaque”, afirmou Bob.

“O skate é mais do que um esporte, é uma manifestação cultural que dialoga com a juventude, com a arte urbana e com a ocupação criativa dos espaços públicos. A realização dessa etapa em Suzano fortalece esse vínculo e mostra como a cultura e o esporte caminham juntos na construção de uma cidade mais plural e dinâmica”, declarou o secretário de Cultura, José Luiz Spitti.

Por sua vez, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, também destacou a importância da etapa para o fortalecimento do skate entre os suzanenses. “Estamos muito felizes em receber a etapa do circuito paulista, especialmente durante o mês do nosso aniversário. O skate tem um papel fundamental na inclusão e no desenvolvimento dos nossos jovens e, eventos como esse, ajudam a fomentar o esporte e a cultura urbana. Além disso, movimentam a cidade, atraem visitantes e fortalecem a imagem de Suzano como referência no skate estadual”, concluiu.