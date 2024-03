Suzano se destaca na Copa São Paulo de Judô com quatro atletas no pódio

Atletas suzanenses tiveram grande destaque na 15ª Copa São Paulo de Judô, que foi realizada nos dois últimos finais de semana (15,16,17, 22, 23 e 24/03) no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, em São Bernardo do Campo, com quatro lutadores subindo ao pódio. Com apoio da administração municipal, dez judocas competiram pela Associação de Judô Kyoei de Suzano e realizaram sua preparação no polo de treinamento instalado no Estádio Municipal Antônio Marques Figueira, no Jardim Colorado.

Na disputa de veteranos, destinada a atletas com mais de 30 anos, Vanessa Billard, de 44, foi campeã na categoria médio para até 70 quilos; e Valmir Gomes, de 47 anos, ficou em 3º lugar na categoria pesado, para competidores com mais de 100 quilos. Na categoria especial, Kauã Okuda, de 16, foi vice-campeão sub-18 no peso pesado, que deixa frente a frente os judocas com mais de 90 quilos. Entre os aspirantes, Lorenzo da Silva, de 8 anos, ficou em 3º lugar na disputa do sub-9, para categoria de peso meio-médio, com limite de 36 quilos; e Alice Campos, de 7, ficou em 5° na disputa sub-9 da categoria ligeiro, para meninas de até 29 quilos.

A disputa foi organizada pela Federação Paulista de Judô e mobilizou 226 equipes de 14 Estados. O torneio contou com a participação de clubes como Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Serviço Social da Indústria (Sesi) e Esporte Clube Pinheiros. Considerada uma referência no Brasil e na América do Sul, a competição, ao longo de sua história, já contou com presenças de judocas famosos no cenário nacional e internacional como Carlos Honorato, Beatriz Souza, Larissa Pimenta e o atleta olímpico Rafael Silva, conhecido como Baby.

Vanessa Billard, que também é coordenadora técnica da Associação de Judô Kyoei de Suzano, falou do trabalho que vem sendo desenvolvido na cidade. “A gente tem uma grande equipe, com o atleta e professor Valmir Gomes, e com os técnicos Alline Silva, que já foi da Seleção Brasileira de Judô, na base, e também Gabriel Okuda. A partir dos treinamentos, sempre focados em cada competição, estamos obtendo resultados muito expressivos”, explicou.

A judoca também ressaltou o apoio da administração municipal na preparação dos atletas. “Agradecemos a Prefeitura de Suzano por ceder o espaço no estádio municipal, onde conseguimos realizar os treinamentos. Estamos ajudando muitas pessoas com este trabalho, que é desenvolvido com muita dedicação, esforço e comprometimento. Temos muito orgulho de tudo que tem sido feito pela cidade”, destacou Vanessa.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, afirmou que a prefeitura incentiva a prática de esportes nos equipamentos públicos e enaltece a força do judô na cidade. “É uma grande satisfação poder ver os atletas suzanenses brilharem numa competição tão importante como a Copa São Paulo. Vemos a qualidade do trabalho que vem sendo realizado e parabenizamos iniciativas como a Associação de Judô Kyoei, que tanto incentiva crianças a jovens a se apaixonarem pelo esporte”, declarou o chefe da pasta.