Suzano Vôlei anuncia contratação do ponteiro Robert, do Sesi Bauru

Na manhã desta segunda-feira (02/06), o Suzano Vôlei firmou a contratação do ponteiro Robert, atleta de 23 anos vindo do Sesi Bauru que é mais uma novidade do Clube do Alto Tietê para a temporada 2025/26. O jogador de 1,98m é o segundo nome da posição confirmado pelo time da Grande São Paulo para o ano.

Com passagem pela Seleção Brasileira de Novos em 2024, o jogador nascido no Rio de Janeiro (RJ) soma experiências não apenas na equipe bauruense, onde esteve desde 2020, mas também pelo Saneago Goiás Vôlei, acumulando ainda o título de campeão da Superliga na temporada 2023/24, um vice-campeonato paulista em 2022 e a medalha de bronze no Campeonato Sul-Americano de 2025 e na Superliga 2021/22. Tais resultados, aliados ao desempenho em 2024/25, o credenciaram a ser contratado como um dos novos ponteiros suzanenses.

Robert é o segundo novo atleta confirmado para integrar o plantel suzanense. Anteriormente, o time que será treinado pelo técnico Cezar Douglas também anunciou a chegada do central Leo, vindo do Vôlei Renata, sendo este apenas um dos nomes de peso que farão parte da equipe na próxima temporada. A exemplo, além do jogador fluminense, a ponta também já tem Gabriel Pessoa, de 32 anos, como nome confirmado para a posição, ao passo que os outros nomes já revelados ao público são os centrais Matheus Pedrosa, Maicon Leite e Riad; o oposto Guilherme Sabino; o levantador Gabriel Bieler e o líbero Taichi, demonstrando que a base da equipe semifinalista nacional no mês de abril, está mantida.

Robert afirmou que esta é uma grande oportunidade, destacando que a história de Suzano no voleibol foi um dos motivos da escolha pelo novo desafio. “Para mim, é um privilégio imenso passar a vestir essa camisa que tantos craques da nossa história já vestiram, é motivo de muito orgulho. Prometo entrega total para representar a cidade e os torcedores que, a cada vez que vim aqui jogar contra, fizeram uma festa incrível. Não vejo a hora de estar em quadra com essa energia a favor”, disse o ponteiro.