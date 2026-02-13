Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 13 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 13/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Suzano Vôlei arrecada R$ 10 mil em doações para ex-atleta William Kerber

Torcedores se uniram em prol do ex-oposto que se recupera de acidente automobilístico

13 fevereiro 2026 - 19h11Por Da reportagem local
Torcedores se uniram em prol do ex-oposto que se recupera de acidente automobilísticoTorcedores se uniram em prol do ex-oposto que se recupera de acidente automobilístico - (Foto: Divulgação/Suzano Vôlei)

Nesta sexta-feira (13/02), o Suzano Vôlei anunciou a arrecadação de R$ 10 mil para William Kerber, ex-oposto que se encontra tetraplégico após acidente automobilístico. O valor foi angariado em campanha solidária de aquisição de ingressos para a partida da última quinta-feira (12/02) contra o Sada Cruzeiro, na Arena Suzano, pela Superliga 2025/26.

Na ação promovida, cada ingresso para a partida custou R$ 10, com gratuidade a menores de 16 anos. Para um público de aproximadamente mil pessoas, o Clube rendeu uma série de ações e homenagens ao seu ex-atleta. A exemplo, antes do início do jogo, suzanenses e cruzeirenses posaram em quadra com uma faixa com os dizeres "Força, William Kerber", incentivando doações por parte do público e dos telespectadores de todo o Brasil que puderam acompanhar a transmissão ao vivo pelo sportv2 e pela VBTV.

Ao longo do jogo que, mesmo em atuação aguerrida do Suzano, terminou em 3 sets a 0 (24x26 | 23x25 | 22x25) para o time mineiro, os torcedores contaram com pontos estratégicos nas entradas das arquibancadas para escanear um QR Code e encaminhar suas contribuições. Tais ações, somadas a um intenso trabalho de divulgação da causa por meio das redes sociais do Clube, propiciaram uma ampla mobilização no meio do voleibol, visto que a ação tornou-se notícia, inclusive, em partidas do naipe feminino da Superliga.

A gerente-geral Ana Paula Ferreira explicou que a venda pontual de ingressos foi por uma causa nobre, sendo uma forma de colaborar com a vida de uma figura muito querida dentro do clube. "O Kerber esteve com a gente no início do projeto e demos visibilidade a esta causa fundamental. Para nosso próximo jogo em casa, retomaremos o formato tradicional de troca de ingressos solidários, mas hoje, tomamos como missão ajudar nosso ex-jogador, e estaremos encaminhando toda a renda à sua família para ajudar no seu tratamento", apontou.

Os interessados em seguir colaborando com a arrecadação de recursos ao tratamento de William Kerber podem contribuir com a vaquinha digital promovida pela família do ex-atleta por meio do link bit.ly/WilliamKerber.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Usac faz 3 a 1 no Itapirense, vence a 1ª e respira na tabela da A3
Esportes

Usac faz 3 a 1 no Itapirense, vence a 1ª e respira na tabela da A3

Suzano Vôlei enfrenta Sada Cruzeiro com renda revertida a ex-atleta 
Esportes

Suzano Vôlei enfrenta Sada Cruzeiro com renda revertida a ex-atleta 

Ecus e São-Carlense empatam por 1 a 1 na abertura da terceira rodada
Esportes

Ecus e São-Carlense empatam por 1 a 1 na abertura da terceira rodada

Ecus faz confronto direto da parte de cima da tabela contra o São-Carlense no Suzanão
Esportes

Ecus faz confronto direto da parte de cima da tabela contra o São-Carlense no Suzanão

Usac perde mais uma e vira lanterna da A3
Esportes

Usac perde mais uma e vira lanterna da A3

Usac busca sair da zona de rebaixamento em confronto direto com o Francana neste domingo
Esportes

Usac busca sair da zona de rebaixamento em confronto direto com o Francana neste domingo