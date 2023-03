Suzano Vôlei derrota Farma Conde no tie-break

O Suzano Vôlei derrotou o Farma Conde Vôlei/São José por 3 sets a 2 em mais uma rodada da Superliga 1XBET na última segunda-feira (27/02). O duelo que marcou o reencontro da equipe com sua torcida após mais de um mês sem jogos na Arena Suzano terminou com as parciais de 23x25, 25x22, 25x17, 19x25 e 17x15.

Um dos destaques fora de quadra foi a arrecadação de mais de duas toneladas de alimentos para as famílias do litoral norte de São Paulo por meio da troca social de ingressos.

Com o resultado, o Suzano chega a 30 pontos na Superliga, estando momentaneamente classificado para os playoffs na sétima posição.