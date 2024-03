Suzano Vôlei encerra participação na Superliga Bet7k 23/24 com vitória

O Suzano Vôlei se despediu da edição 2023/24 da Superliga Bet7k com uma vitória de 3 sets a 1 (25x20 | 28x30 | 25x19 | 25x19) sobre o Montes Claros América Vôlei na noite desta terça-feira (26/03), na Arena Suzano. Contudo, o resultado positivo não foi suficiente para levar a equipe aos playoffs do torneio nacional, deixando o time do técnico Gerson Amorim, o Gersinho, na 9ª colocação da tabela geral com 28 pontos, fechando assim a temporada do atual vice-campeão paulista.

No primeiro set do jogo, o Suzano demonstrou sua superioridade com um ritmo forte, controlando as ações e contando com o apoio da torcida para levar a melhor e fazer um 25 a 20 para abrir o placar. Porém, a segunda parcial apresentou os mineiros mais inteiros no jogo, empatando a partida com a vantagem mínima em um 30 a 28.

Depois, as etapas seguintes foram de domínio suzanense. No terceiro set, o placar se manteve próximo até os momentos finais, quando os paulistas abriram frente para fechar um 25 a 19. Já no quarto período, o placar se repetiu, dessa vez com maior vantagem para os donos da casa que mantiveram boa dianteira para fechar sua participação na Superliga 2023/24 com vitória.

O ponteiro Daniel Muniz, eleito melhor em quadra, destacou que, mesmo fora dos playoffs, o time lutou do início ao fim pelo resultado. "Queriamos a vaga para o mata-mata, mas para isso não dependíamos apenas de nós, por isso focamos em dar nosso melhor para vencer o América e fechar o campeonato de uma forma digna. Em nome de todo o grupo eu agradeço a nossa torcida que nos acompanhou mesmo nas horas mais difíceis", ressaltou.

O técnico Gerson Amorim, o Gersinho, afirmou que a temporada não foi a imaginada, contudo, o vice-campeonato paulista, em 2023, demonstrou que o Suzano Vôlei está no caminho certo. "Algo importante de se lembrar é que esse projeto do Suzano está apenas na sua terceira temporada e já tem grandes conquistas e um lugar garantido em mais uma Superliga em 2024/25. Esperávamos mais, sem dúvidas, mas colhemos coisas positivas ao longo desses quase 40 jogos que fizemos nessa temporada, mesmo sem a vaga no mata-mata da liga, para a sequência de um projeto novo que ainda vai dar muita alegria ao povo suzanense", completou.