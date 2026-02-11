Suzano Vôlei enfrenta Sada Cruzeiro com renda revertida a ex-atleta 

Com espírito de apoio e solidariedade, o Suzano Vôlei enfrenta o líder da Superliga, Sada Cruzeiro, nesta quinta-feira (12/02), às 21h30, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), com uma campanha de apoio e arrecadação de fundos ao ex-atleta do projeto, William Kerber, que ficou tetraplégico após sofrer um grave acidente automobilístico em 2025.

Para colaborar com o custeio dos tratamentos, o clube reverterá toda a renda da partida para a família do jogador, disponibilizando ingressos a R$ 10 em seu site oficial (suzanovoleioficial.com.br/ingressos). Menores de 16 anos podem entrar de forma gratuita, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhados de um responsável, assim como jovens uniformizados do projeto “Futuro Campeão”.

Em quadra, o encontro válido pela 6ª rodada do 2º turno da liga vale muito para os suzanenses. Vindo de uma sequência de quatro vitórias seguidas no campeonato nacional, o Suzano, que triunfou por 3 sets a 2 sobre o Itambé Minas no último sábado (07/02), ocupa a 5ª colocação do campeonato, com 26 pontos, apenas um a menos que o time mineiro, primeiro dentro do G4. A missão de vencer o atual campeão brasileiro pode ser considerada árdua, mas o fator casa pode ser um diferencial para os paulistas, visto que o time do técnico Cezar Douglas não perde na Arena Suzano há mais de dois meses.

Douglas comentou que a seriedade do grupo e o apoio da torcida serão diferenciais na luta por mais um triunfo. “Enfrentar o Sada nunca é uma missão fácil, mas estaremos em casa, ao lado da torcida e contando com o apoio de todos que também estarão colaborando com a recuperação do Kerber. Trabalhamos firme ao longo da semana e estamos prontos para fazer um bom jogo e buscar a vitória, nosso maior objetivo”, afirmou.

O duelo entre Suzano Vôlei e Sada Cruzeiro pela 6ª rodada do 2º turno da Superliga 2025/26 acontece nesta quinta-feira (12/02), às 21h30, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) e a partida terá transmissão ao vivo pelo sportv2 e pela VBTV (tv.volleyballworld.com).

Campanha por William Kerber

Jogador do Suzano Vôlei entre agosto de 2021 e maio de 2022, o oposto William Kerber, de 27 anos, foi vítima de um grave acidente automobilístico no dia 19 de outubro de 2025, na rodovia Avelino Piacentini (PR-317), entre as cidades de Ouro Verde do Oeste e São José das Palmeiras, no Paraná. O veículo em que Kerber e outros três companheiros da equipe amadora de voleibol adulto de Toledo-PR (Avotol) estavam saiu da pista e se chocou contra uma árvore às margens da via. Em decorrência do acidente, que também vitimou fatalmente o atleta Júlio Cezar dos Passos, Kerber fraturou duas vértebras e sofreu perda total dos movimentos dos membros inferiores e superiores.

Contudo, mesmo após ter passado 20 dias na UTI em estado grave, Kerber, que não corre risco de vida, ainda reúne chances de recuperação dos movimentos do tronco e dos membros superiores com o tratamento adequado. Por isso, para custear os tratamentos e despesas, a família do atleta vem arrecadando fundos desde o ocorrido. O clube do Alto Tietê, que, em meio à fatalidade, endossou o projeto de captação de recursos ao seu ex-jogador, segue promovendo visibilidade à causa em um de seus principais jogos na temporada.

A gerente-geral do Suzano Vôlei, Ana Paula Ferreira, reforça que o valor arrecadado com esta ação pontual será diretamente encaminhado à família do jogador. “O Kerber é um jogador que gravou seu nome na história do nosso projeto e, neste momento de dificuldade, estamos todos nessa corrente de apoio a ele e à sua família. Esperamos ajudar da melhor forma possível ao dar luz a esta causa tão importante junto à comunidade do voleibol”, disse.