Suzano Vôlei recebe Itambé Minas pela Superliga neste sábado

Em ascensão, o Suzano Vôlei vai em busca de sua 4ª vitória seguida na Superliga 2025/26 neste sábado (07/02), às 19h30, quando recebe o Itambé Minas na Arena Suzano (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), pela 5ª rodada do 2º turno do campeonato. Para apoiar o time em jogo que vale a disputa do G4 da liga, os ingressos gratuitos estão disponíveis no site oficial do clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos), mediante a doação de um produto de limpeza na entrada do ginásio.

O encontro entre dois dos semifinalistas da última Superliga promete altas doses de adrenalina. Separados por apenas três pontos na tabela de classificação, suzanenses e minastenistas ocupam a 5ª e a 4ª posição na liga, respectivamente, tornando o duelo direto ainda mais essencial para as duas equipes aspirantes ao G4. Por exemplo, em caso de triunfo por 3 sets a 0 ou 3 sets a 1, o Suzano empata em pontos com o Minas, tendo uma vitória a mais, podendo então subir mais uma posição e se aproximar do pelotão de líderes do torneio.

O técnico suzanense, Cezar Douglas, reforçou que a boa sequência de atuações do Suzano é um indicativo de que, neste clássico entre dois times de maior tradição no vôlei nacional, a equipe paulista entrará em quadra em busca da vitória. “Ganhamos do Guarulhos, do Joinville e do Sesi com atuações sólidas, então o grupo vem confiante para buscar essa vitória em casa, ao lado do torcedor. O Minas tem um time de muita qualidade, não será um jogo fácil, mas estudamos o adversário para fazer uma grande partida e buscar os três pontos”, afirmou.

O duelo entre Suzano Vôlei e Itambé Minas, pela 5ª rodada do 2º turno da Superliga 2025/26, acontece neste sábado (07/02), às 19h30, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos), e a partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2 e pela VBTV (tv.volleyballworld.com).

INGRESSOS

A troca social de ingressos é gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um produto de limpeza, como detergente, água sanitária, sabão em pó e similares. Menores de 16 anos podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhados de um responsável, assim como jovens uniformizados do projeto “Futuro Campeão”. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.