Suzano Vôlei se prepara para estreia na Copa Brasil 2026

Vindo de duas vitórias seguidas na Superliga, o Suzano Vôlei volta suas atenções para a Copa Brasil, torneio que terá início para os paulistas nesta segunda-feira (26/01), às 20 horas, em duelo único contra o Praia Clube em Uberlândia (MG) pelas quartas de final do certame. O encontro entre dois dos semifinalistas da última liga nacional na busca por uma vaga no top-4 do campeonato organizado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) terá transmissão ao vivo no sportv2 e na VBTV.

Participando pela quarta edição consecutiva após terminar o 1º turno da Superliga na 6ª posição, o Suzano, semifinalista na edição de 2023, busca repetir o feito de sua temporada de estreia na elite frente ao 3º colocado da metade inicial da liga brasileira. Para tal, o time de Cezar Douglas precisará buscar uma vitória por qualquer placar no ginásio do Uberlândia Tênis Clube (UTC) e, por isso, o time que vem de duas vitórias seguidas no campeonato nacional contra Vôlei Guarulhos e Joinville Vôlei segue trabalhando em dois períodos na Arena Suzano desde a sexta-feira, viajando neste domingo (25/01) ao Triângulo Mineiro.

Considerada o segundo campeonato de maior importância do calendário, a Copa Brasil é um torneio disputado em três datas pelos oito melhores times do turno inicial da Superliga no modelo de “mata”, com o campeão precisando de apenas três jogos (quartas de final, semifinal e final) para ficar com um troféu nacional e garantir vaga à disputa da Supercopa 2026 e do Campeonato Sul-Americano de 2027. Caso classifique-se para a semifinal, o Suzano disputará o “final four” da competição entre os dias 7 e 8 de março em Londrina (PR) contra o vencedor do confronto entre Sada Cruzeiro e Vôlei Guarulhos. A semifinal do lado oposto da chave será decidida entre os vencedores dos duelos Vôlei Renata e Sesi Bauru, em Campinas (SP); e Itambé Minas e Saneago Goiás, em Belo Horizonte (MG).

O técnico Cezar Douglas, bicampeão da competição em 2015 e 2017 e último treinador a vencer o torneio por uma equipe de fora de Minas Gerais, pontuou que o confronto contra os praianos será difícil, contudo, seu grupo cresceu de produção e está cada vez mais preparado para esta decisão. “Mesmo sendo contra uma equipe muito qualificada fora de casa, nós estamos trabalhando muito nos últimos dias para fazer um bom jogo e buscar essa classificação. Voltar às semifinais da Copa Brasil é um dos principais objetivos do projeto para esta temporada e estamos trabalhando para isso. Esperamos que seja um grande jogo”, comentou.

