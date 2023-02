Suzano Vôlei vence Rede Cuca fora de casa pela Superliga

O Suzano Vôlei voltou a vencer na Superliga 1XBET ao derrotar o Rede Cuca em Fortaleza-CE por 3 sets a 0 na noite desta segunda-feira (06/02). A partida válida pela 16° rodada do torneio nacional foi realizada no Ginásio Paulo Sarasate terminou com as parciais de 17x25, 18x25 e 21x25.

A primeira parcial abriu o jogo com um Suzano preciso em todos os fundamentos. Demonstrando paciência e autoridade ao trabalhar as jogadas, a equipe visitante manteve a frente do placar durante todo o período, fechando a etapa com um 25 a 17.

O set seguinte foi mais apertado, com a equipe cearense reagindo no jogo. Porém, mesmo trazendo mais dificuldades ao time suzanense, o Cuca não foi páreo para os visitantes que acertaram a mão na metade final do período para abrir vantagem e fazer 2 a 0 com um 25 a 18.

Por fim, restava uma parcial para a equipe de Suzano voltar a vencer na Superliga. E no terceiro set, marcado por certo equilíbrio na primeira metade, os visitantes trataram de dominar as ações mais uma vez para fazer 25 a 21 e fechar um 3 sets a 0, garantindo a nona vitória paulista no campeonato, a terceira longe de seus domínios.

Segundo o ponteiro Daniel, eleito melhor em quadra na noite, a preparação para o jogo foi essencial para somar o nono triunfo no torneio. "Tivemos uma semana cheia para trabalhar, algo que não acontecia desde o ano passado, e o resultado foi consequência direta disso. O grupo está de parabéns, agora é focar no próximo jogo deste sábado", disse.

Por sua vez, o técnico Marcão exaltou o empenho dos atletas em quadra, ressaltando que voltar a vencer era a prioridade. "Mesmo fora de casa, sabíamos que este era um jogo o qual precisávamos vencer para seguir com certa margem dentro da zona de classificação para os playoffs. Cumprimos nossa missão e voltamos para Suzano com essa vitória na bagagem", relatou.

Com o resultado, o Suzano chega a 26 pontos na Superliga, ocupando a 7° posição após 16 rodadas. O desafio seguinte do time do Alto Tietê será no próximo sábado (11/02), às 21h30, contra a Apan/Eleva Blumenau, no Ginásio Galegão, em Santa Catarina. A partida terá transmissão do SporTV2.