Suzano Vôlei volta a quadra neste sábado contra o Itambé

O Suzano Vôlei volta a quadra neste sábado pela Superliga, contra o Itambé Minas, às 16h30, com transmissão do SporTV2.

Com 28 pontos, o Suzano se mantém na 7° posição na Superliga, com cinco tentos à frente do 9° colocado.

O time vem de vitória contra o Apan/Eleva por 3 sets a 2 em um confronto direto pela Superliga 1XBET na noite do último sábado (11/02).

O duelo entre dois concorrentes por uma das vagas para o mata-mata do torneio foi realizado no Ginásio Galegão e terminou com as parciais de 23x25, 25x19, 23x25, 25x22 e 13x15.

O duelo entre os rivais em Blumenau começou com um bom ritmo por parte dos suzanenses, que forçaram os erros dos mandantes para ter a frente do placar durante toda a parcial. Ainda que a Apan tenha encostado no placar na reta final, o time paulista fechou o período em 25 a 23.

Os catarinenses deram o troco na segunda parcial com um 25 a 19 e começaram bem o terceiro set, sugerindo uma virada no Galegão. Suzano esteve atrás até os últimos pontos, mas com a força do elenco e o uso do banco de reservas, o time do Alto Tietê encaixou uma sequência de pontos cruciais para virar e fazer 25 a 23, marcando o 2 a 1.

Mais uma vez, a Apan empatou o embate fazendo um 25 a 23 no quarto set, levando o jogo ao tie-break. Na fase final, a alta tensão em quadra foi o destaque da parcial decisiva, na qual mesmo saindo atrás, o Suzano conseguiu se recuperar para fazer um 15 a 13 e garantir sua terceira vitória fora de casa na Superliga.

Com o resultado, o técnico Marcão reforçou o sentimento de dever cumprido. "Em confrontos diretos, a prioridade é ganhar. Hoje, conseguimos superar as adversidades de um ginásio cheio e uma equipe de alto nível técnico para sair daqui com dois pontos que, com certeza, serão muito importantes lá na frente", relatou.