Técnico do Usac elogia estrutura e vê elenco 'com fome de vencer'

O técnico do União Suzano Atlético Clube (Usac), Thiago Constância, elogiou a estrutura do clube e vê os jogadores do elenco "com fome de vencer". As declarações foram dadas em participação do DS Entrevista, na última quinta-feira (23).

"O gramado do Suzanão vem de reforma. Já está apto para desfrutar de um bom jogo. A estrutura do União Suzano é muito boa. Nos oferece todo o respaldo para fazer um bom trabalho, o staff é muito comprometido. Sabemos que é complexo, colocar um time para competir não é simplesmente colocar 11 jogadores para jogo. Tem a necessidade de intervenção do staff e da diretoria. Encontramos esse respaldo e tem sido satisfatório", disse o treinador.

Em relação ao elenco, o técnico disse que é um grupo jovem, mas que tem vontade de vencer e mantém foco. "Optamos por montar uma equipe jovem, porém com fome de vencer e de conquistar. Temos um grupo reduzido, jovem, mas com foco total. A avaliação é muito boa. Conseguimos identificar que o grupo todo se torna o destaque, é um grupo aguerrido, focado, determinado, comprometido, que quer vivenciar o cenário e deixar um legado", continuou.

O Usac estreou na Série A3 no sábado (24), com derrota para o Desportivo Brasil. Na visão de Thiago, a competição é "muito forte"."A Série A3 é muito forte, uma divisão que conta com equipes que já jogaram competições de alto escalão, com folha salarial alta, jogadores que já estiveram em prateleiras maiores. Para nós é estimulante, vejo com muito entusiasmo poder dividir o campo com equipes fortes e isso nos torna mais forte também".