Técnico faz balanço da preparação do Ecus para estreia na Segunda Divisão do Paulista

O Ecus iniciou a preparação para o torneio em janeiro e o técnico Tinho Damasceno está confiante para a disputa da Segunda Divisão.

“O trabalho está sendo bem recebido, a garotada está empolgada, com vontade. Agora é dar sequência, fazer o que temos que fazer para buscar os resultados. Estou confiante”. A 2ª Divisão do Paulistão é disputada apenas com jogadores com 23 anos ou menos.

O treinador da equipe explicou o objetivo na competição.

“O primeiro objetivo é passar de fase e se manter entre os 16 primeiros. A gente pode passar a sonhar com algo a mais se a gente ver que realmente tem condições de brigar por algo maior”.

O torneio se inicia com 36 equipes participantes.

O grupo do Ecus na Segunda Divisão do Paulistão é composto por Barcelona-SP, Jabaquara, Mauaense, Mauá e Nacional-SP.

“É um grupo forte. Tem equipes tradicionais, como o Nacional. Acredito que o Barcelona venha forte esse ano. Os times de Mauá normalmente são bons, mas vamos buscar começar o campeonato forte para tentar se classificar”, analisou Tinho.

A equipe se reforçou para a disputa do Campeonato Paulista com o lateral-direito André Cunha, o zagueiro Kauã e o meia-atacante Dyuary.

Todos pertenciam ao Bela Vista, do Tocantins, time que Tinho Damasceno foi técnico recentemente.

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) está em preparação para a disputa da Segunda Divisão do Campeonato Paulista. A equipe suzanense estreia na competição no dia 23 de abril, às 10 horas, contra o Mauaense, no Suzanão.