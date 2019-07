Técnico Luiz Cavalheiro pede demissão do Usac

Luiz Cavalheiro não é mais o técnico do União Suzano Atlético Clube (Usac). O treinador pediu demissão na noite desta segunda-feira, 1°, e não seguirá com o time para a disputa da segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (considerada a quarta divisão do futebol de São Paulo).

“Acabei de tomar a decisão de deixar o Usac para a sequência do campeonato, devido a dificuldades e coisas que não concordo. Eu pedi para sair do clube”, afirmou Cavalheiro.

De acordo com o diretor do time, Jorge Firmo, o treinador não concordou com decisões tomadas pela "R Mais", empresa que faz a gestão de esporte do Usac. No entanto, ele não especificou as divergências.

Ainda de acordo com o diretor, já havia uma insatisfação por parte do treinador com a empresa, e um possível pedido de desligamento já vinha sendo especulado por Cavalheiro.

O mais cotado para assumir a vaga de Cavalheiro é Felipe Freitas, treinador da equipe sub-20. Jorge Firmo afirmou que tem nomes na mira, mas não citou nenhum.

Retrospecto

Luiz Carlos Cavalheiro deixa o comando do time com 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas no Paulistão. O feito de ser o único time do Alto Tietê classificado à segunda fase da competição chamou a atenção. No entanto, o time foi irregular jogando em casa (inclusive, foi goleado pelo Mauaense, por 6 a 0 no Suzanão). A campanha fora de casa foi vital para que o time avançasse na competição. O Usac atua na próxima sexta-feira, pela segunda fase, contra o Tupã, fora de casa.