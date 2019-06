Thaisa avalia que seleção tem potencial para vencer a Itália

Thaisa é a jogadora brasileira que mais conhece o futebol italiano, cuja seleção é a adversária do Brasil nesta terça-feira (18), às 16 horas, no Estádio Hainaut, em Valenciennes, pela terceira rodada da fase de Grupo da Copa do Mundo na França. Há um ano jogando na Italía, defendendo o Milan, onde, segundo ela, o seu futebol evoluiu na parte tática, Thaisa avalia que o Brasil tem potencial para vencer as italianas.

“Eu acho que o futebol italiano agregou no meu jogo a parte tática, eles têm algo a mais e são conhecidos pela tática. Esse estilo italiano eu aprendi e tem agregado muito no meu estilo de jogo. Acho que vai ser difícil, elas estão bem taticamente, mas nós temos muito potencial. A gente tem estudado muito elas e vamos determinadas para uma vitória”, disse Thaisa.

No jogo desta terça-feira, Thaisa não terá ao lado, no meio-campo, a camisa oito Formiga, que recebeu o segundo cartão amarelo e está foram da partida. “Eu tenho certeza que quem o professor Vadão escolher para a vaga vai fazer o melhor. A gente tem tudo para conseguir essa vitória. A Formiga é uma perda grande, mas a gente está numa seleção, e acredito que quem está no banco também é bem competente para entrar e não deixar esse nível cair”.

Nesse domingo (16), o treinador Vadão comandou um treinamento com todas as jogadoras no Estádio Jean Jacques, em Lille. Ele priorizou a parte tática. As atacantes Andressa Alves e Cristiane, além da zagueira Kathellen fizeram um trabalho separado

A Itália venceu os dois primeiros jogos da fase de grupo, lidera a chave com seis pontos e entra em campo nessa terça-feira com a classificação garantida. O Brasil está na segunda colocação, com 3 pontos e saldo de 2 gols. Logo em seguida vem a Austrália, também 3 pontos e saldo zero de gol. A quarta colocação é da Jamaica, que ainda não marcou ponto.

Nos dois últimos dois jogos amistosos, as duas seleções se enfrentaram no Torneio de Manaus, em 2016. O Brasil venceu as italianas na fase de grupo, por 3 a 1; e na decisão da competição por 5 a 3. Depois desse tornei, Brasil e Itália não voltaram a se encontrar.