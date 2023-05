Times da região entram em campo pela Segunda Divisão Paulista neste fim de semana

O Esporte Clube União Suzano (Ecus) joga no domingo contra o Nacional no Suzanão, às 10 horas. No sábado teremos Atlético Mogi e Manthiqueira às 15 horas, no Nogueirão. Enquanto o União joga contra o Joeense fora de casa.

O Ecus vem de uma vitória e uma derrota.

Na estreia o time enfrentou o Mauaense e venceu por 3 a 1.

Na rodada seguinte enfrentou o Barcelona e perdeu por 1 a 0 fora de casa.

Já o União Mogi empatou com o Flamengo em 1 a 1 e venceu o Atlético Mogi por 1 a 0.

Já o Atlético perdeu para o Guarulhos por 2 a 0 e para o União.

Ecus

O Ecus será julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD) devido à escalação irregular de atletas na vitória por 3 a 1 sobre o Mauaense na estreia no Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

De acordo com relato em súmula do árbitro Lucas Canetto Bellote, os 15 jogadores relacionados pelo time suzanense apresentaram restrições junto ao registro da Federação Paulista de Futebol.

O Leão do Colorado é reincidente neste artigo, pois foi julgado e punido com perda de pontos pelo mesmo motivo no primeiro jogo da Segundona de 2022.

Três times do Alto Tietê entram em campo neste fim de semana pela Segunda Divisão do Campeonato Paulista.