Tite convoca atletas para confrontos com Bolívia e Chile

O técnico Tite convocou a Seleção Brasileira para os dois últimos jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA - Rússia 2018. Ele anunciou a lista dos 24 jogadores na sede da CBF, nesta sexta-feira (15). O Brasil enfrentará a Bolívia no dia 5 de outubro, em La Paz, e o Chile no dia 10, no Allianz Parque.

Confira os nomes:

GOLEIROS

Alisson - Roma (Itália)

Cássio - Corinthians (Brasil)

Ederson - Manchester City (Inglaterra)

DEFENSORES

Dani Alves - PSG (França)

Danilo - Manchester City (Inglaterra)

Filipe Luís - Atlético de Madrid (Espanha)

Jemerson - Monaco (França)

Marcelo - Real Madrid (Espanha)

Marquinhos - PSG (França)

Miranda - Inter de Milão (Itália)

Thiago Silva - PSG (França)

MEIO-CAMPISTAS

Arthur - Grêmio (Brasil)

Casemiro - Real Madrid (Espanha)

Diego - Flamengo (Brasil)

Fernandinho - Manchester City (Inglaterra)

Fred - Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Paulinho - Barcelona (Espanha)

Philippe Coutinho - Liverpool (Inglaterra)

Renato Augusto - Beijing Guoan (China)

Willian - Chelsea (Inglaterra)

ATACANTES

Diego Tardelli - Shandong Luneng (China)

Firmino - Liverpool (Inglaterra)

Gabriel Jesus - Manchester City (Inglaterra)

Neymar Jr. - PSG (França)