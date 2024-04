Torneio de futsal sub-11 reúne atletas de Suzano, de Mogi e do Japão

O Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, no centro, recebeu no último sábado (30/03) o 5° Torneio Internacional de Futsal, que reuniu cerca de cem integrantes entre atletas e comissão técnica das equipes sub-11 de Suzano, de Mogi das Cruzes e do Japão.

O evento teve início às 8h30 com uma breve cerimônia de abertura que contou com as presenças do prefeito Rodrigo Ashiuchi, que homenageou o goleiro Rafael Hiroshi Tabuchi, que iniciou a carreira em Suzano e atualmente defende a seleção japonesa de futsal, e do secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho.

Após as homenagens, teve início a fase de grupos em que a Associação Desportiva Suzano Futsal (AD Suzano) participou com três equipes, sendo elas a azul, a rosa e a branca, além do Chute Inicial Corinthians, que também representou a cidade. Ainda competiram o Sport Benfica, de Mogi, e os japoneses do Mugen Desportes F.S., de Tóquio. Todos os duelos foram jogados em três tempos corridos de oito minutos cada e, ao final, foi concedida a premiação em troféus e medalhas aos mais bem colocados.

Para a “Série Prata”, foram classificados AD Suzano branco e Chute Inicial, que se consagrou campeão. Já na “Série Ouro”, disputaram a final os times da Sport Benfica e AD Suzano azul, que garantiu o título, encerrando o torneio às 16 horas.

Para o secretário, a iniciativa fomenta o esporte local, além de ser muito importante para os jovens do Alto Tietê jogarem entre si. “O 5° Torneio Internacional de Futsal não apenas impulsiona o esporte aqui no município, mas também nutre os sonhos dos jovens da região, promovendo competição, oportunidades e inspiração”, destacou o chefe da pasta.

O prefeito, por sua vez, elogiou a programação da competição e as crianças que estiveram presentes na disputa. “Parabéns a organização do evento pela condução do torneio, e um grande aplauso aos atletas que participaram, mostrando talento, dedicação e espírito esportivo exemplares durante o torneio”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.