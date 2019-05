União Mogi conquista primeira vitória ao derrotar Atlético no 'derby'

O União Mogi bateu o Atlético por 2 a 0 nesta quarta-feira (1º), no 'derby' disputado no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, a Arena Nogueirão, na Vila Industrial, e conquistou a primeira vitória no Campeonato Paulista Sub-23 da Segunda Divisão.

O jogo, válido pela quinta rodada da competição, teve total domínio do União Mogi, que já nos primeiros dez minutos, poderia ter aberto o placar em duas oportunidades. Aos 3 minutos, João Victor cabeceou no travessão. Aos 11 minutos foi a vez de Mateus Coré acertar o pé da trave esquerda do goleiro atleticano.

Com volume de jogo maior, o União Mogi praticamete não deixava o Altético jogar. E foi criando chances ao longo da primeira etapa. Aos 17 minutos, o estreante Wágner bateu de fora da área por cima do gol. Aos 32 mais uma vez João Victor levou perigo à meta do rival. Este foi o último bom momento do Alvirrubro no primeiro tempo.

Para o segundo tempo, o União Mogi seguiu com o mesmo ritmo e o Atlético apostando em sua defesa sólida e nos contra-golpes ou em bolas lançadas ao ataque. Em um destes lances, aos 24 minutos, em chute de longe, o goleiro Lucão, do União Mogi, deu rebote, e Éverton empurrou para as redes, mas o atacante atleticano estava impedido.

O susto fez o União Mogi retomar o controle do jogo e partir para o tudo ou nada. Aos 32 minutos, falta da esquerda para o Alvirrubro e a bola cruzada na área encontra a cabeça do zagueiro Erick Joe: 1 a 0 para o União Mogi. Este foi o segundo gol do defensor do União Mogi no campeonato.

Sem forças, o Atlético não teve como reagir e ainda levou o segundo: Aos 40 minutos, Wágner, que fazia o primeiro jogo com a camisa do Alvirrubro, recebeu na área, dominou e bateu com categoria no canto do goleiro para fazer 2 a 0 e decretar a primeira vitória do União Mogi na Segundona.

Com esta vitória, o União Mogi somou 3 pontos e agora tem 4 no total, ocupando a quinta colocação no Grupo 5 da competição. O próximo jogo do União Mogi na Segundona será no sábado (4/5) contra o Paulista, em Jundiaí.