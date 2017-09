União Mogi deixa escapar classificação do Paulistão A3 após derrota de 3 a 1

O União Mogi perdeu neste sábado (16) por 3 a 1 do Manthiqueira e viu a classificação da Série A3 de 2018 ir por água abaixo. A partida válida como volta da semifinal do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, começou bem para o time mogiano. Porém, na etapa final, a equipe adversária carimbou o acesso diante da torcida local, que compareceu em peso, registrando a felicidade de cerca de 4 mil pessoas. A disputa aconteceu no Estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.

Diferente da partida de ida, quando os times ficaram em um empate sem gols, o Manthiqueira resolveu mudar a história. O time superou o União em todo o primeiro tempo. A pressão inicial de jogo não faltou e, logo de cara, a equipe da casa acertou uma bola na trave, com Lucas Batata. Apesar dos dois times mostrarem nervosismo, a disputa continuou aberta, porém, a equipe de Guaratinguetá não conseguiu transformar as chances criadas em gol. Aos 47 minutos, o time mogiano abriu o placar com Felipe Pinguin. O jogador aproveitou o cochilo da defesa do Manthiqueira, saiu na frente do goleiro Adalberto e estufou as redes.

No segundo tempo, o Manthiqueira saiu com tudo para cima do União Mogi e achou o empate aos seis minutos. Em bela jogada do time da casa, Lucas Lima chutou rasteiro para deixar tudo igual. O time visitante sentiu, caiu de produção e viu a equipe adversário definir o acesso à Série A3.

Aos 30 minutos, Pedrinho puxou o contra-ataque, tirou o goleiro Victor da jogada e só teve o trabalho de empurrar para fazer 2 a 1. Mas não parou por aí. O Manthiqueira pressionou e ainda marcou o terceiro aos 36. Dener cruzou na medida para Guilherme Cururu deixar o seu.

Classificado, o Manthiqueira aguarda o vencedor da partida entre EC São Bernardo e Osasco para conhecer o seu adversário na decisão. O time de Guaratinguetá só não decidirá em casa se o clube do ABC Paulista vencer a partida. No jogo de ida, o São Bernardo fez 3 a 0.