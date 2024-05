União Mogi e Ecus se enfrentam no Nogueirão

O União Mogi e o Esporte Clube União Suzano (Ecus) fazem um clássico regional na tarde deste sábado (4). A partida acontece às 14 horas no Nogueirão, em Mogi das Cruzes, válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista.

As equipes chegam em momentos distintos na competição estadual. De um lado, o time mogiano ainda não venceu, com um empate e uma derrota no torneio, e tenta se recuperar. Do outro, o Ecus é o líder do Grupo 3 com duas vitórias nos dois primeiros jogos.

O União Mogi estreou com derrota contra o Mauaense, por 3 a 0, e empatou com o Atlético Mogi em 1 a 1 na 2ª rodada. Por sua vez, o Ecus bateu o Manthiqueira, por 2 a 0, e o Mauaense, por 2 a 1.

A equipe de Mogi está com apenas um ponto na 5ª posição e busca se reerguer no Grupo 3. Já o time suzanense é líder isolado na chave, com seis pontos, dois à frente do 2º colocado.

A transmissão do clássico acontece no canal Futebol Paulista no YouTube. Os ingressos serão vendidos na bilheteria do Nogueirão a R$ 10 e R$ 5.



Atlético Mogi viaja para Guaratinguetá

Outro representante do Alto Tietê no Paulista, o Atlético Mogi viaja a Guaratinguetá para enfrentar o Manthiqueira. O jogo também acontece às 15 horas de sábado.

O Atlético Mogi está com dois pontos após empatar os dois jogos que realizou no Paulista: 2 a 2 contra o Mauá e 1 a 1 contra o União Mogi no clássico municipal. A equipe está na 4ª posição.