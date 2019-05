União Mogi usa folga na tabela para ajustar equipe em busca da vaga

O União Mogi tem utilizado a folga na tabela de jogos do Campeonato Paulista da Segunda Divisão para ajustar a equipe visando melhorar a posição na classificação e buscar a vaga para a próxima fase da competição. Atualmente, o clube é o sexto colocado do Grupo 5 com 3 pontos, a 7 de distância do São José, que tem 10 e está em quarto lugar, limite do G4.

Para atingir este objetivo, o técnico Gelson Fogazzi tem usado este período sem jogo para ajustar a equipe e corrigir as várias falhas que o time vem apresentando nas partidas, especialmente nas disputadas fora de casa: foram quatro derrotas nos quatro jogos que atuou longe de Mogi das Cruzes. "Nossa esperança continua sendo as partidas que vamos realizar em casa. Temos quatro jogos para fazer aqui e temos que vencer todos. Estamos trabalhando forte para isso", reafirmou o treinador.

No primeiro turno da competição, o União Mogi obteve duas vitórias e um empate jogando no Estádio Municipal Francisco Rinbeiro Nogueira, a "Arena Nogueirão". Agora a equipe jogará diante de Amparo, São José, Atlético (que é mandante mas joga na Arena Nogueirão) e Paulista.

Para o jogo diante do Amparo, no dia 2 de junho, Fogazzi espera que o time erre menos e para isso tem utilizado a permanência no CT para trabalhar em dois períodos. "Não teve folga. Folga só na tabela. Aqui é trabalho a semana toda, trabalho direto em dois turnos para ganhar os quatro jogos em casa", disse.

O treinador tem feito ajustes na parte tática e, principalmente, técnica. "Vamos reforçar tudo porque agora temos condições de trabalhar. Temos cometido muitas falhas de marcação, técnicas e individuais, principalmente no último jogo [derrota por 4 a 1 para o Joseense], que foi muito atípico. Vamos trabalhar muito nesta parada na tabela para melhorar", definiu.

Além dos ajustes no time, alguns jogadores entregues ao Departamenot Médico podem usar este tempo para acelerar a recuperação. São os casos do volante Silva e do meia Mateus Coré, que desfalcaram o time no jogo diante do Joseense. Outra novidade na equipe titular deverá ser o retorno do lateral direito Tiago Santos, que cumpriu suspensão por três cartões amarelos.