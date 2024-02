Usac anuncia Ademir Fonseca como novo técnico

O União Suzano Atlético Clube (Usac) anunciou o treinador Ademir Fonseca para o restante da temporada. O time está em 6º e quer o acesso à Série A2. O anúncio veio pelas redes sociais do time ontem.

O time trocou de técnico na segunda-feira, quando anunciou a saída de Laecio Aquino. O time até aquele momento tinha 2 vitórias, um empate e uma derrota. Nesta semana o time perdeu para o Lemense.

“É um prazer enorme retornar ao estado de São Paulo. Espero corresponder as expectativas de todos que me convidaram para esse projeto, já que é oportunidade única. O clube tem ambição de chegar ao acesso e vamos trabalhar para conseguir isso. Seria algo histórico na cidade, no clube e na minha carreira. Estou muito motivado”, destacou o novo treinador.

Ele acumula passagens por Ituano, Goiás, Fortaleza, Guarani, CRB, ASA, Oeste, São Caetano, Santo André