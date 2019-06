Usac bate o Barcelona-SP e carimba vaga antecipada na Segundona

O União Suzano Atlético Clube (Usac) venceu o Barcelona-SP, no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, na noite desta sexta-feira (14), pelo placar de 3 a 2 e garantiu vaga na 2ª fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (considerada a quarta divisão do futebol de São Paulo) com duas rodadas de antecedência.

O triunfo coloca fim a um jejum de mais de um mês sem vitórias em casa na competição. Com a vaga garantida, o Usac agora jogará para terminar a primeira fase na liderança do Grupo 6 do Paulistão.

Primeiro Tempo

A exemplo da partida realizada na Rua Javari no primeiro turno, Usac e Barcelona-SP fizeram um primeiro tempo equilibrado no Suzanão.

O time de Suzano, no entanto, saiu atrás e teve que correr atrás do resultado contra um Barcelona que levou muito perigo nas vezes que chegou ao ataque.

O melhor momento do Usac foi no final da partida. O Javali das Palmeiras apertou e conseguiu empatar a partida após cobrança de escanteio. A bola repicou na área do time paulistano e, no rebote, Emerson Silva chutou rasteiro, no canto, empatando para o time de Suzano.

Segundo Tempo

O Usac voltou melhor para a segunda etapa, e a virada veio aos 11 minutos, com Santiago, de cabeça, após cruzamento de Léo Rincon. O Usac ainda ampliou o placar com o zagueiro Agostine que, aos 23, aproveitou novo cruzamento de Rincon e escorou de cabeça para o gol. Com 3 a 1, o Usac administrou a partida e teve até mais chances de ampliar. Aos 34 minutos, Tocantins recebeu cruzamento e deu trabalho para o goleiro Alexandre, do Barcelona, que teve que fazer linda defesa no canto. O Barcelona ainda diminuiu o placar com Felix, de pênalti, mas o time de Suzano soube segurar o placar.

Palavra do professor

O técnico Luiz Cavalheiro parabenizou o time pela vitória e afirmou após a partida que o trabalho forte deve continuar, porque a primeira fase "ainda não acabou. "Nós temos o objetivo de terminar na liderança do grupo e vamos trabalhar para isso. Além da classificação, queremos terminar em primeiro, o que dá uma certa vantagem na sequência", disse o treinador.

Sequência

O Usac volta a campo para enfrentar o Guarulhos, fora de casa, no domingo (23) às 10 horas.