Jornal Diário de Suzano - 07/02/2026
Esportes

Usac busca sair da zona de rebaixamento em confronto direto com o Francana neste domingo

Partida acontece em Franca, às 10 horas, com transmissão do YouTube do Paulistão

07 fevereiro 2026 - 22h00
Usac busca sair da zona de rebaixamento em confronto direto com o Francana neste domingo - (Foto: Divulgação/Usac)

O União Suzano Atlético Clube (Usac) enfrenta, neste domingo, o Francana pela 5ª rodada da Série A3 de 2026. A partida acontece em Franca, às 10 horas, com transmissão do YouTube do Paulistão.

O jogo é um confronto direto na parte de baixo da tabela. De um lado, o Francana, que ocupa a 13ª posição. Do outro, o Usac, que está em 15º, na zona de rebaixamento. A diferença é de dois pontos entre as equipes.

O time suzanense ainda não conseguiu vencer na competição. Nas primeiras quatro partidas, foram três derrotas: para Desportivo Brasil e Portuguesa Santista, ambas por 1 a 0, e para o Catanduva, por 3 a 2; e um empate, em 1 a 1, contra o São Bernardo.

Série A3

De acordo com o regulamento da Série A3, os oito primeiros colocados avançam para a segunda fase da competição. Enquanto isso, os dois últimos são rebaixados para a Série A4.

O Usac disputa a Série A3 do Paulistão desde 2022, após ser campeão da Série A4, antiga Bezinha, em 2021.

Nas campanhas anteriores, o Usac bateu na trave de conseguir o acesso para a Série A2 do Paulista.

