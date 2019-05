Usac convoca torcida para partida contra o Guarulhos no Suzanão

O União Suzano Atlético Clube (Usac) entra em campo neste sábado (4) pela 6ª rodada do Campeonato Paulista da 2ª Divisão (considerada a quarta divisão do futebol do Estado de São Paulo). O Javali das Palmeiras jogará no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, contra o Guarulhos, às 19 horas.

Apesar da boa campanha no Paulista, o Usac tem uma das piores médias de público do campeonato. Jogando dentro de seus domínios, o Javali das Palmeiras levou apenas 735 torcedores ao estádio, somando as duas partidas em casa na competição.

Por isso, o diretor do time, Jorge Firmo, convocou a torcida para a partida dessa noite no Suzanão. Ele usou a rede social para isso. "Vamos mudar está história e lotar o Suzanão neste sábado", disse em uma das publicações.

O público na estreia em casa no campeonato, contra o Flamengo-SP, foi de apenas 145 pessoas. Já o jogo contra o Mauá, pela 4ª rodada, contou com 590 torcedores.

O Usac é o vice líder do Grupo 6 da competição, com 10 pontos conquistados em cinco jogos. Uma vitória simples contra o Guarulhos nessa rodada, independente dos outros resultados, colocará o Javali das Palmeiras na liderança do grupo já que o líder, Flamengo-SP, só atuará na próxima rodada.

Os ingressos para a partida poderão ser adquiridos nas bilheterias do Suzanão, e os valores variam entre R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira).