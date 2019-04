Usac defende liderança de grupo da Segundona nesta quarta-feira contra o Barcelona-SP

O União Suzano Atlético Clube (Usac) enfrenta o Barcelona-SP nesta quarta-feira (1º), às 10 horas, no Estádio da Rua Javari. O time suzanense realiza, desde o início da semana, a preparação para a partida, válida pela 5ª rodada do Campeonato Paulista da 2ª Divisão - considerada a 4ª divisão do futebol do Estado de São Paulo.

Os jogadores realizaram um treino leve na segunda-feira (29) no campo do Monte Cristo. Foi feito apenas um trabalho físico para desintoxicar e relaxar a musculatura dos atletas.

Nesta terça-feira (30), pela manhã, os atletas treinaram no campo do Cruz de Malta. Dessa vez, o trabalho foi concentrado no posicionamento de bolas paradas ofensivas e defensivas do time. Além disso, o time aproveitou para trabalhar algumas jogadas ensaiadas.

O técnico Luiz Cavalheiro definiu a forma de jogo da equipe. O Usac tenta se recuperar na competição após a derrota para o Mauá na última rodada, por 2 a 1, que tirou a invencibilidade do time de Suzano.

O Javali das Palmeiras segue na liderança do Grupo 6, com 9 pontos, seguido pelo Flamengo-SP, que também tem 9 pontos na competição.