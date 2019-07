Usac é goleado pelo Paulista em casa e fica em situação delicada na Segundona

O União Suzano Atlético Clube (Usac) foi goleado pelo Paulista por 8 a 0 na noite desse sábado (20), no Estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão, em partida válida pela terceira rodada da 2ª fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (considerada a quarta divisão do futebol paulista).

O resultado deixa o Usac em situação delicadíssima na competição, em se tratando de classificação. Sem nenhum ponto conquistado, o Javali das Palmeiras fica com -13 de saldo e precisaria vencer as próximas três partidas e torcer para que Catanduvense e Paulista não marquem mais 3 e 4 pontos, respectivamente. Ambos iriam aos 10 pontos, e o Usac só pode chegar aos 9 na tabela.

Além disso, o Javali das Palmeiras teria que reduzir o prejuízo do saldo de gols para tentar, assim, uma classificação.

Partida Melancólica

Jogando em casa, o Usac não ofereceu a menor resistência ao time de Jundiaí. Com 20 minutos de jogo, a partida já estava 3 a 0 para o Paulista, que marcou com Joaquim, logo no primeiro minuto, Edinan aos 11 minutos e Mateus aos 16.

O Paulista manteve a intensidade e balançou as redes com Jeferson, aos 34 minutos e com Nenê, aos 38 que, sem ângulo, tentou cruzar e acabou encobrindo o goleiro suzanense.

O Usac tentou criar chances na primeira etapa, mas pecou na hora de definir.

No segundo tempo, o Paulista administrou a partida e conseguiu marcar três vezes, com Edinan aos 31 minutos e Guga, aos 40 e aos 45. Sem fazer muito esforço, o time de Jundiaí administrou a partida e fez o Usac correr. Os jogadores do time de Suzano caíam a todo o tempo sentindo câimbras. Com apenas três atletas no banco, o técnico Felipe Freitas teve que improvisar o goleiro Lucas, que estava entre os suplentes, no ataque.

Nos minutos finais, a torcida do Paulista, que não parou de cantar 1 minuto sequer, gritou olé, enquanto os atletas do time de Jundiaí tocavam a bola.

Palavra do professor

Com poucas peças na mão e entendendo a situação atual do Usac, o técnico Felipe Freitas pediu para que os jogadores repetissem momentos em que o time atuou bem na segunda fase. A proposta, segundo ele, era tentar realizar um bom jogo e fazer um gol. Porém, o primeiro gol da equipe de Jundiaí atrapalhou a proposta do time. "Tomamos um gol no início. Eu tenho alguns jogadores de 17 anos, outros de 20, que estão em processo de maturação", lamentou.

O treinador aproveitou para, mais uma vez, criticar duramente os responsáveis pela atual situação do time. Ele isentou a direção do Usac e chamou os culpados de "pilantras". "Tem que se pensar no futebol honestamente. Não é culpa da diretoria nem da presidência. Aqui tinham alguns pilantras; não gosto de falar nomes, mas são pessoas levianas que tratam o futebol de maneira injusta, que brincam de fazer futebol. Isso não é brincadeira, é deslealdade, é mexer com o sonho alheio, mexer com famílias. São pilantras, não tem outro termo".

Sequência

O Usac se prepara durante essa semana para enfrentar novamente o Paulista, dessa vez no Estádio Doutor Jayme Cintra, na cidade de Jundiaí. A partida acontecerá no próximo sábado (27), às 15 horas. Em caso de derrota, o Usac estará matermaticamente eliminado da competição.