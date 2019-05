Usac empata com Barcelona-SP e perde liderança do Grupo 6 do Paulista

O União Suzano Atlético Clube (Usac) empatou com o Barcelona-SP na Rua Javari por 1 a 1, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (considerada a quarta divisão do futebol de São Paulo).

Com o resultado, o Usac chega aos 10 pontos e perde a liderança do Grupo 6 da competição. A vitória do Flamengo-SP contra o Jabaquara, na manhã dessa quarta-feira, em Guarulhos, colocou o rubro negro na liderança com 12 pontos.

Primeiro Tempo

O Usac foi superior ao Barcelona no primeiro tempo, porém levou menos perigo ao gol adversário em comparação com as partidas anteriores. Os dois lances perigosos saíram de um escanteio, aos 22 minutos, quando o lateral Alexander cabeceou para fora e aos 25 minutos quando Santiago chutou cruzado para a defesa do goleiro do Barcelona-SP.

O gol do Barcelona surgiu do único ataque de perigo do time de São Paulo na primeira etapa. Aos 29 minutos, após chute cruzado, Fabrício deu rebote para a entrada da área. O time paulistano aproveito e Jhonny Wesley abriu o placar, colocando a bola na rede.

Pouca coisa mudou depois disso. O Barcelona manteve a postura defensiva e neutralizou bem as investidas do Usac, que não levou mais perigo ao gol defendido pelo goleiro Alexandre, do Barcelona-SP.

Segundo Tempo

O técnico Luiz Cavalheiro voltou com Mateus Vitor no lugar de Mateus Carvalho na segunda etapa. O Usac voltou em cima, e o gol de empate surgiu exatamente da alteração de Cavalheiro: aos 7 minutos, Emerson Silva foi para o fundo e cruzou para o meio da área. Mateus Vitor fechou e mandou uma pancada forte no ângulo para empatar o confronto.

O jogo seguiu em ritmo frenético, com chances claras para as duas equipes. O Barcelona teve uma aos 26 minutos, quando Felipe entrou cara a cara com o goleiro Fabrício, mas tentou chutar por cobertura e mandou para fora.

O Usac respondeu aos 35 minutos quando, após bola cruzada da esquerda por Mateus Vitor, Victor Soares entrou livre e, com o goleiro já batido, chutou para fora de forma inacreditável. Os dois times buscaram o gol nos últimos minutos, mas sem sucesso.

"A gente sempre joga para conquistar os três pontos, mas, dadas as circunstâncias do jogo, o empate não foi um mal resultado. Ficamos aquém daquilo que podemos. No segundo tempo fomos bem mais incisivos, criamos bastante, mas precisamos concluir isso em gol", disse o técnico do Usac, Luiz Cavalheiro.

Sequência

O Usac volta a atuar na Segunda Divisão no próximo sábado (4) às 19 horas contra o Guarulhos, no estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão.