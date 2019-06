Usac empata contra o Mauá no ABC e reassume liderança na Segundona

O União Suzano Atlético Clube (Usac) empatou sem gols com o Mauá na tarde deste sábado (8), no estádio Pedro Benedetti, em Mauá, em partida válida pela 11° rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (considerada a quarta divisão do futebol de São Paulo).

Com o resultado, o Usac reassume a liderança do Grupo 6 da competição, agora com 18 pontos. O Flamengo-SP, vice líder, perdeu na rodada e ficou com 17 pontos. O Mauá, quinto colocado, vai aos 13 pontos.

Primeiro tempo

O Usac foi superior ao Mauá na primeira parte da primeira etapa. Durante esse tempo, o time de Suzano pressionou o time da casa e conseguiu trocar bons passes. O time, porém, pecava nas finalizações e nos últimos passes.

O time de Suzano teve a grande chance de abrir o placar aos 7 minutos, com o zagueiro Agostine, que após cobrança de falta pela direita, apareceu livre dentro da área. O camisa 4 matou no peito, mas chutou em cima do goleiro Gustavo.

Aos 27 minutos, o Mauá teve a melhor oportunidade de abrir o marcador. Em lance parecido com o de Agostine, Vidoto recebeu bola da esquerda e fuzilou o goleiro Fabrício, obrigando o camisa 1 suzanense a fazer grande defesa.

O time do ABC teve o controle do jogo após isso, e soube neutralizar as ações ofensivas do Usac. No entanto, os mandantes não conseguiram chegar com perigo à meta suzanense.

Segundo tempo

O segundo tempo foi o oposto do que aconteceu no primeiro tempo. O Mauá começou melhor e teve uma grande chance com Leozinho que, após cruzamento da esquerda de Vinícius, chegou chutando no canto, obrigando Fabrício a fazer bela defesa.

O técnico Luiz Cavalheiro mexeu, colocando Robson e Santiago. O Usac pressionou e teve duas grandes chances com Emerson Silva, aos 24 e Santiago, aos 29, mas pararam no goleiro Gustavo.

O time de Suzano cedia o contragolpe para o adversário, e o Mauá teve uma chance incrível com Luan, que dentro da pequena área chutou para fora.

O final do jogo foi frenético, os dois times seguiram atacando, mas o placar não saiu do zero a zero.

Palavra do professor

Ao final da partida, o técnico Luiz Cavalheiro disse que gostou da forma como o Usac jogou e classificou o jogo como "um dos melhores da equipe no campeonato". "Podemos considerar um bom resultado o empate fora de casa. Estou feliz, não com o empate, mas com o que jogamos. Sabíamos que esse resultado nos recolocaria na liderança, mas a gente entra para vencer todos os jogos", afirmou.

Sobre a proximidade com as últimas rodadas, Cavalheiro disse que a melhor forma de conter a ansiedade do grupo é "viver o dia-a-dia". "Não adianta a gente se preocupar com o que ainda não aconteceu. Temos um jogo em casa agora, e vamos buscar concretizar a classificação", disse o treinador.

Sequência

O Usac enfrenta o Barcelona-SP, na próxima sexta-feira (14), às 19 horas, no estádio Francisco Marques Figueira. Esse será o último jogo do Javali das Palmeiras em casa na primeira fase.