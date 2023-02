Usac encara o RB Brasil em Bragança pela Série A3 do Paulistão

O União Suzano Atlético Clube (Usac) entra em campo nesta quarta-feira, às 18 horas, contra o RB Brasil, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

A campanha do Usac é boa. O time de Suzano venceu na rodada anterior o Audax, por 2 a 0. O Audax chegou a disputar a final da elite do Campeonato Paulista.

E no sábado, às 15 horas, o Usac recebe o Sertãozinho.

Na classificação o clube está na 5ª posição, com 11 pontos, a mesma quantidade do Bandeirante de Birigui, perdendo apenas no saldo de gols.

O Javali das Palmeiras tem saldo de 4 e o Bandeirante 5.