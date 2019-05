Usac enfrenta o Flamengo de Guarulhos neste domingo pela Segundona

O União Suzano Atlético Cube (Usac) joga neste domingo (26) contra o Flamengo-SP às 10 horas. A partida será no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira.

O técnico do Usac, Luiz Cavalheiro, disse que o foco da equipe é o primeiro lugar do grupo e que vão buscar a classificação. Apesar de o próximo confronto ser na casa do adversário, Luiz diz que será uma grande partida. "O Flamengo é uma grande equipe, mas vamos para ganhar, será uma partida intensa".

Completa hoje uma semana da derrota por 6 a 0 para o Mauaense, mas apesar do placar, a equipe disse manter o foco nos treinamentos e que estudaram os erros, não apenas do último jogo, mas dos outros jogos.

"Nem tudo está certo quando a gente ganha e nem tudo está errado quando a gente perde. Não é um placar como o último que vai tirar o nosso foco, vamos buscar a classificação!"

Sobre o último resultado, Luiz comentou que conversou com a equipe e disse que o placar não mudará o objetivo da equipe.

"Claro que não esperávamos o placar, mas não temos compromissos com o erro, devemos aprender com eles'. Foi o que passei para eles".