Usac enfrentará Paulista e Catanduvense na segunda fase do Paulistão

O União Suzano Atlético Clube (Usac) enfrentará Paulista de Jundiaí, Catanduvense, de Catanduva e Tupã pela segunda fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (considerada a quarta divisão do futebol de São Paulo).

Os grupos foram definidos no último domingo (30), após a realização da 14ª e última rodada da primeira fase da competição. Os confrontos da primeira rodada foram definidos na tarde de ontem (1), na sede da Federação Paulista de Futebol. O Usac atua já na próxima sexta-feira (5), às 20 horas, contra o Tupã, no Estádio Municipal Alonso de Carvalho Braga, na cidade de Tupã.

A vitória do Flamengo-SP sobre o Mauaense, por 1 a 0, colocou o time de Guarulhos na liderança do Grupo 6 da competição estadual, empurrando o Usac para 2º e o jogando em um grupo composto por dois times que disputaram a elite da competição estadual nos últimos anos.

O Javali das Palmeiras enfrentará o Paulista de Jundiaí, que disputou a elite do futebol estadual até 2014 e foi campeão da Copa do Brasil 2005 sobre o Fluminense-RJ, e a Catanduvense, que disputou a série A1 do Paulistão em 2012. O Tupã completará o Grupo 11 da competição.

O Paulista de Jundiaí, aliás, foi o time que registrou a melhor campanha da primeira fase na competição, com 9 vitórias, 2 empates e só uma derrota pelo Grupo 5. O Tupã foi 3º colocado do Grupo 1, com 17 pontos conquistados em 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Campanha semelhante a da Catanduvense, 4ª colocada do Grupo 2 e que obteve a mesma pontuação, número de vitórias, empates e derrotas.

A segunda fase será disputada em turno e returno. Os dois primeiros colocados de cada um dos 6 grupos se classificarão para a próxima fase, totalizando 12 times. Os 4 melhores terceiros colocados também avançarão à próxima fase, fechando assim, 16 classificados, que serão divididos novamente em grupos, se enfrentando no esquema turno e returno.